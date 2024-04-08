Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на паводковую ситуацию

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Стремительная и теплая весна осложняет ситуацию с половодьем, поэтому все соответствующие ведомства вместе с главами муниципалитетов должны уделять максимальное внимание паводку, заявил губернатор Новосибирской области в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 8 апреля.
Андрей Травников отметил, что круглосуточные плюсовые температуры привели к быстрому таянию снега, в результате оказались частично затомлены некоторые населенные пункты и дачные общества. Однако пик паводка еще впереди, подчеркнул губернатор. «Готовиться надо к любому варианту развития событий. Просьба — не расслабляться и работать так же чётко, как отработали на прошлой неделе», — поручил глава региона.
Руководитель регионального управления МЧС Виктор Орлов сообщил, что на текущий момент остается непростой обстановка в Краснозерском районе, в то же время паводковая ситуация стабилизировалась областном центре, в Кочковском и Новосибирском районах.
О том, что рано расслабляться, говорят и в Росгидромете. По данным метеорологов, в притоках Оби в Новосибирской области уровень воды превысил опасные отметки.