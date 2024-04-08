Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на паводковую ситуацию

Андрей Травников отметил, что круглосуточные плюсовые температуры привели к быстрому таянию снега, в результате оказались частично затомлены некоторые населенные пункты и дачные общества. Однако пик паводка еще впереди, подчеркнул губернатор. «Готовиться надо к любому варианту развития событий. Просьба — не расслабляться и работать так же чётко, как отработали на прошлой неделе», — поручил глава региона.