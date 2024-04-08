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Губернатор указал и. о. мэра Клемешову на важность уборки всех улиц Новосибирска

Губернатор указал и. о. мэра Клемешову на важность уборки всех улиц Новосибирска

8 апреля 2024, 03:58
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Глава региона предложил не ждать хорошей погоды и перевести дорожную технику в летний режим уже сейчас.

Улицы должны быть убраны во всех районах Новосибирска. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Травников и. о. мэра города Олегу Клемешову на оперативном совещании 8 апреля.

Глава региона предложил не ждать хорошей погоды и перевести дорожную технику в летний режим уже сейчас. Уборка улиц, как и ямочный режим, должна быть развернута уже в ближайший месяц. Причем не только в центре Новосибирска, а во всех районах города.

Губернатор напомнил, что перед майскими праздниками город ждет масштабная уборка руками горожан.

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#Политика#Новосибирск#Андрей Травников#Мэрия Новосибирска#Уборка#Мэр Новосибирска#Оперативное совещание#Алёна Рогонова
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