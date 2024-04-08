Губернатор указал и. о. мэра Клемешову на важность уборки всех улиц Новосибирска

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Улицы должны быть убраны во всех районах Новосибирска. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Травников и. о. мэра города Олегу Клемешову на оперативном совещании 8 апреля.
Глава региона предложил не ждать хорошей погоды и перевести дорожную технику в летний режим уже сейчас. Уборка улиц, как и ямочный режим, должна быть развернута уже в ближайший месяц. Причем не только в центре Новосибирска, а во всех районах города.
Губернатор напомнил, что перед майскими праздниками город ждет масштабная уборка руками горожан.