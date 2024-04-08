Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
В ходе допроса Мирозоев*, которого называют лидером группы, устроившей резню в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил имя куратора террористов. По словам задержанного, они получал указания от человека по имени Сайфулло. Якобы, именно он дал указание, где устроить массовое убийство, затем велел двигаться в сторону границы с Украиной, а после выйти с ним на связь. Кадры допроса публикует РенТВ.
Мирозоев* ранее получал временную регистрацию в Новосибирске сроком на три месяца, но к моменту совершения теракта она уже закончилась. Здесь у него были родственники, которые помогли перебраться в Россию из Таджикистана. Звучали предположения, что он занимался в секции боев без правил в одном из местных спортивных клубов, но в администрации спортзала это опровергают.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.