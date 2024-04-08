Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»

Мирозоев* ранее получал временную регистрацию в Новосибирске сроком на три месяца, но к моменту совершения теракта она уже закончилась. Здесь у него были родственники, которые помогли перебраться в Россию из Таджикистана. Звучали предположения, что он занимался в секции боев без правил в одном из местных спортивных клубов, но в администрации спортзала это опровергают.