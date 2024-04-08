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Мужчина не мог добиться положенного по закону

Инвалиду и его семье выделили жилье после вмешательства новосибирской прокуратуры

8 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI
Мужчина не мог добиться положенного по закону

Инвалид и его семья получили жилье после вмешательства новосибирской прокуратуры

Мужчина не мог добиться этого в течение длительного времени. Гражданин имел право улучшить жилищные условия, но это право реализовать не мог.

В новосибирском Тогучине инвалиду и его семье выделили квартиру после того, как в дело вмешалась прокуратура. Мужчина не мог добиться этого в течение длительного времени. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, гражданин имел право улучшить жилищные условия, но это право реализовать не мог.

Надзорное ведомство обратило внимание на новосибирца после публикации в прессе.

Квартиру предоставили по договору социального найма.

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#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Жилье#Инвалиды#Социальное жилье#Алёна Рогонова
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