Инвалиду и его семье выделили жилье после вмешательства новосибирской прокуратуры

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В новосибирском Тогучине инвалиду и его семье выделили квартиру после того, как в дело вмешалась прокуратура. Мужчина не мог добиться этого в течение длительного времени. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, гражданин имел право улучшить жилищные условия, но это право реализовать не мог.
Надзорное ведомство обратило внимание на новосибирца после публикации в прессе.
Квартиру предоставили по договору социального найма.