Инвалиду и его семье выделили жилье после вмешательства новосибирской прокуратуры

В новосибирском Тогучине инвалиду и его семье выделили квартиру после того, как в дело вмешалась прокуратура. Мужчина не мог добиться этого в течение длительного времени. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, гражданин имел право улучшить жилищные условия, но это право реализовать не мог.