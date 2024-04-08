Из-за паводка ограничили движение транспорта — где объезжать водителям

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В связи с паводком водителям, направляющимся в Болотнинский район, придется искать пути объезда. С субботы, 6 апреля, там действует ограничение движения транспортных средств по трассе.
«Введено временное ограничение движения транспортных средств на 100-м километре автомобильной дороги „Р-255“-Сибиряк“ (км 7+600 — км 7+635»), — сообщили в ТУАД.
Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. В настоящий момент, по сообщению управления МЧС, талые воды постепенно уходят из Кочковского и Новосибирского районов. Тем не менее, в четырех районах Новосибирской области по-прежнему подтоплены 119 приусадебных и дачных участков и отдельные участки трассы.