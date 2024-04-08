Из-за паводка ограничили движение транспорта — где объезжать водителям

Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. В настоящий момент, по сообщению управления МЧС, талые воды постепенно уходят из Кочковского и Новосибирского районов. Тем не менее, в четырех районах Новосибирской области по-прежнему подтоплены 119 приусадебных и дачных участков и отдельные участки трассы.