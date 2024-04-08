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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В регионе сохраняется высокая угроза подтопления талыми водами

Из-за паводка ограничили движение транспорта — где объезжать водителям

8 апреля 2024, 07:33
Фото: 1MI
В регионе сохраняется высокая угроза подтопления талыми водами

Из-за паводка закрыли дорогу в Новосибирской области

В Новосибирской области сохраняется неблагоприятная ситуация по паводку. С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Подъем воды оказал влияние и на движение транспорта.

В связи с паводком водителям, направляющимся в Болотнинский район, придется искать пути объезда. С субботы, 6 апреля, там действует ограничение движения транспортных средств по трассе.

«Введено временное ограничение движения транспортных средств на 100-м километре автомобильной дороги „Р-255“-Сибиряк“ (км 7+600 — км 7+635»), — сообщили в ТУАД.

Ограничение будет действовать до окончательной стабилизации паводковой ситуации в регионе. В настоящий момент, по сообщению управления МЧС, талые воды постепенно уходят из Кочковского и Новосибирского районов. Тем не менее, в четырех районах Новосибирской области по-прежнему подтоплены 119 приусадебных и дачных участков и отдельные участки трассы.

В Новосибирской области талая вода ушла с 30 участков автодорог
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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Ограничения#Трасса#Паводок#Александр Ляхов
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