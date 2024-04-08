Из-за паводка прервано автомобильное и автобусное сообщение с населенными пунктами

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Самая напряженная паводковая ситуация сложилась в четырех районах Новосибирской области. На территориях подтопило 119 участков, заявил руководитель регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
Негативно на паводковую ситуацию сказываются погодные условия в районе. В результате резко поднялся уровень воды в небольших реках. Вода захватила 49 дачных и 70 приусадебных участков в четырех районах области. Домов в зоне подтопления нет.
Автомобильное сообщение с одним населенным пунктом Краснозерского района оказалось прервано. Автобусы перестали ходить в три населенных пункта Болотнинского района.
Глава регионального МЧС считает, что есть риск, что первая и вторая волны паводков наложатся. Это может привести к повторению сценария 2015 года. Тогда в пойме Оби подтопило больше 6 тысяч участков.