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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

В Новосибирской области подтопило 119 участков

Из-за паводка прервано автомобильное и автобусное сообщение с населенными пунктами

8 апреля 2024, 06:38
Фото: Мария Рудакова / 1MI

В Новосибирской области подтопило 119 участков

Есть риск, что первая и вторая волны паводков наложатся друг на друга, что может привести к повторению сценария 2015 года.

Самая напряженная паводковая ситуация сложилась в четырех районах Новосибирской области. На территориях подтопило 119 участков, заявил руководитель регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.

Негативно на паводковую ситуацию сказываются погодные условия в районе. В результате резко поднялся уровень воды в небольших реках. Вода захватила 49 дачных и 70 приусадебных участков в четырех районах области. Домов в зоне подтопления нет.

Автомобильное сообщение с одним населенным пунктом Краснозерского района оказалось прервано. Автобусы перестали ходить в три населенных пункта Болотнинского района.

Глава регионального МЧС считает, что есть риск, что первая и вторая волны паводков наложатся. Это может привести к повторению сценария 2015 года. Тогда в пойме Оби подтопило больше 6 тысяч участков.

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