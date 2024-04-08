Куда обращаться новосибирцам, если не вывозят мусор

Напомним, ранее мы назвали пункты приема, куда в Новосибирске можно сдать батарейки. Они относятся к опасным видам отходов и бросать их в мусорный бак — запрещено. Также Atas.info узнал, что точно лучше не выкидывать в бак, предназначенный для вторсырья.