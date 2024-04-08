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Куда звонить, если мусор не вывозят

Куда обращаться новосибирцам, если не вывозят мусор

8 апреля 2024, 09:19
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Куда звонить, если мусор не вывозят

Новосибирцам рассказали, куда звонить из-за переполненных мусорных баков

В Новосибирской области вот-вот начнутся субботники после таяния снега. Люди станут активно складировать мусор. Бывают случаи, когда спецтехника не всегда успевает справиться с количеством заявок, поэтому мы узнали, куда можно обращаться, если ваши баки полные.

С 11 февраля 2023 года оператором по вывозу мусора стало МУП «Спецавтохозяйство». Регоператор вывозит отходы по всей Новосибирской области. Иногда жители региона ищут контакты, куда можно обратиться, чтобы сообщить о невывозе мусора. Вот актуальные данные:

  • диспетчерская служба 363-04-22, ежедневно с 8:00 до 20:00;
  • подать жалобу через личное сообщение МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» в группе «ВКонтакте».
  • контакт-центр абонентской службы 363-04-11, с 8:00 до 20:00;
  • офис по обслуживанию клиентов ул. Романова, 39, с 8:00 до 16:00;

Напомним, ранее мы назвали пункты приема, куда в Новосибирске можно сдать батарейки. Они относятся к опасным видам отходов и бросать их в мусорный бак — запрещено. Также Atas.info узнал, что точно лучше не выкидывать в бак, предназначенный для вторсырья.

Куда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема
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#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Эмилия Губарева#Отходы#МУП САХ#Мусоропереработка
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