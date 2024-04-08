Куда обращаться новосибирцам, если не вывозят мусор

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
С 11 февраля 2023 года оператором по вывозу мусора стало МУП «Спецавтохозяйство». Регоператор вывозит отходы по всей Новосибирской области. Иногда жители региона ищут контакты, куда можно обратиться, чтобы сообщить о невывозе мусора. Вот актуальные данные:
Напомним, ранее мы назвали пункты приема, куда в Новосибирске можно сдать батарейки. Они относятся к опасным видам отходов и бросать их в мусорный бак — запрещено. Также Atas.info узнал, что точно лучше не выкидывать в бак, предназначенный для вторсырья.