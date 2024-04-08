«Медитировала, дышала»: актриса Мария Шумакова родила сына Леонида

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
О беременности актрисы стало известно в конце 2023 года. Уроженка Новосибирска не сразу раскрыла свой статус, но затем начала публиковать в своих социальных сетях фото и видео с животом, прикрытым большим золотистым шаром. Несмотря на интересное положение, сибирячка получила диплом сценариста и прошла курс у таролога.
По словам Марии Шумаковой, роды прошли гладко.
«Медитировала, дышала, признавалась в своих страхах. Паники не было», — написала актриса в соцсетях.
Одновременно с этим мама призналась, что стала «дико сентиментальной» и хочет после «игры в успех» сконцентрироваться на семье.