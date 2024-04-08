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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Актриса Мария Шумакова родила сына

«Медитировала, дышала»: актриса Мария Шумакова родила сына Леонида

8 апреля 2024, 11:51
Фото: Соцсети Марии Шумаковой
Актриса Мария Шумакова родила сына

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова родила сына

Актриса Мария Шумакова стала матерью. Звезда сериала «Сладкая жизнь» родила сына, которого назвала Леонидом.

О беременности актрисы стало известно в конце 2023 года. Уроженка Новосибирска не сразу раскрыла свой статус, но затем начала публиковать в своих социальных сетях фото и видео с животом, прикрытым большим золотистым шаром. Несмотря на интересное положение, сибирячка получила диплом сценариста и прошла курс у таролога.

По словам Марии Шумаковой, роды прошли гладко.

«Медитировала, дышала, признавалась в своих страхах. Паники не было», — написала актриса в соцсетях.

Одновременно с этим мама призналась, что стала «дико сентиментальной» и хочет после «игры в успех» сконцентрироваться на семье.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мать#Актриса#Александр Ляхов#Материнство#Роды#Беременность
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