«Медитировала, дышала»: актриса Мария Шумакова родила сына Леонида

О беременности актрисы стало известно в конце 2023 года. Уроженка Новосибирска не сразу раскрыла свой статус, но затем начала публиковать в своих социальных сетях фото и видео с животом, прикрытым большим золотистым шаром. Несмотря на интересное положение, сибирячка получила диплом сценариста и прошла курс у таролога.