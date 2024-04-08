Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера

В Заельцовском районе Новосибирска, на берегу озера «Жемчужина Сибири», прошла согласованная акция протеста против намерения застройщика жилого комплекса «Новелла» сбрасывать очищенную воду со строительной площадки в естественный водоем. Противостояние жителей и строительной компании «Стрижи» продолжается уже несколько месяцев. Строители ссылаются на то, что озеро отдано им в пользование региональным Минприроды, а система фильтрации воды прошла все необходимые проверки и в озеро будет поступать чистая жидкость. Горожане резонно возражают, что любой сброс со стройплощадки в излюбленное место отдыха тысяч людей несет потенциальную опасность.