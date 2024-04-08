Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Заельцовском районе Новосибирска, на берегу озера «Жемчужина Сибири», прошла согласованная акция протеста против намерения застройщика жилого комплекса «Новелла» сбрасывать очищенную воду со строительной площадки в естественный водоем. Противостояние жителей и строительной компании «Стрижи» продолжается уже несколько месяцев. Строители ссылаются на то, что озеро отдано им в пользование региональным Минприроды, а система фильтрации воды прошла все необходимые проверки и в озеро будет поступать чистая жидкость. Горожане резонно возражают, что любой сброс со стройплощадки в излюбленное место отдыха тысяч людей несет потенциальную опасность.
В скандал уже вмешалась природоохранная прокуратура, которая ведет собственное расследование, Минприроды порекомендовало застройщику прекратить монтаж системы отвода воды в озеро и рассмотреть другие варианты понижения уровня воды в районе котлована. Однако строители продолжают настаивать на первоначальной схеме, заявили активисты в ходе митинга.
«Мы предлагаем альтернативный вариант. Недалеко от озера есть ливневая канализация, которая принадлежит частной организации, ООО „Комфорт“. И она предлагает застройщику на безвозмездной основе воспользоваться этой ливневой канализацией. Но при условии, что это должны быть очищенные воды и в определенном объеме. Этот вариант застройщику предложен. Добавлю, что в этой ливневой канализации есть свои очистительные системы и вода, поступающая со стройплощадки, будет проходить двойной уровень контроля», — сообщила организатор митинга, депутат горсовета Екатерина Шалимова, на округе которой расположено озеро.
О реакции строителей на это предложение пока ничего не известно, однако ранее глава ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский распространил заявление, в котором обвинил депутатов и их избирателей в сознательном нагнетании ситуации и «правовом нигилизме». Директор строительной компании вновь подчеркнул, что система фильтрации и сброса воды в озеро получила одобрение надзорных инстанции и положительное заключение независимой экспертизы. А для интересующихся непосредственно схемой водоочистки компания создала специальный сайт, который рассказывает о системе отвода грунтовых вод и их очистке.