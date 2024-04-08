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«Сибирь-Арена» в Новосибирске обзаведется транспортно-пересадочным узлом

Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске

8 апреля 2024, 07:54
Фото: Артем Шершнев / atas.info

«Сибирь-Арена» в Новосибирске обзаведется транспортно-пересадочным узлом

В Новосибирске объявлен конкурс на внесение изменений в проект дороги от улицы Немировича-Данченко до нового ледового дворца спорта

Минстрой Новосибирской области объявил электронный аукцион на внесение изменений в проектно-сметную документацию автодороги, соединяющей улицу Немировича-Данченко и ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». Начальная стоимость контракта составляет 13,3 млн рублей. За эти деньги победитель тендера должен выполнить инженерные изыскания и спроектировать наземную автостоянку с транспортно-пересадочным узлом и конечной остановкой автобусов.

Общая площадь участка, отведенного под автостоянку, более 15 тысяч квадратных метров. Количество парковочных мест будет определено в ходе проектирования, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

В техзадании отдельно отмечено, что проектировщики должны разработать моделирование транспортных потоков для оценки влияния парковки и транспортного узла на комплекс транспортных объектов «Сибирь-Арены» в период пиковой нагрузки, то есть во время проведения хоккейных матчей и других мероприятий.

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#Новосибирск#Проект#Тендер#ЛДС "Сибирь-Арена"#Автостоянка
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