Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Минстрой Новосибирской области объявил электронный аукцион на внесение изменений в проектно-сметную документацию автодороги, соединяющей улицу Немировича-Данченко и ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». Начальная стоимость контракта составляет 13,3 млн рублей. За эти деньги победитель тендера должен выполнить инженерные изыскания и спроектировать наземную автостоянку с транспортно-пересадочным узлом и конечной остановкой автобусов.
Общая площадь участка, отведенного под автостоянку, более 15 тысяч квадратных метров. Количество парковочных мест будет определено в ходе проектирования, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.
В техзадании отдельно отмечено, что проектировщики должны разработать моделирование транспортных потоков для оценки влияния парковки и транспортного узла на комплекс транспортных объектов «Сибирь-Арены» в период пиковой нагрузки, то есть во время проведения хоккейных матчей и других мероприятий.