Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в Новосибирске

В техзадании отдельно отмечено, что проектировщики должны разработать моделирование транспортных потоков для оценки влияния парковки и транспортного узла на комплекс транспортных объектов «Сибирь-Арены» в период пиковой нагрузки, то есть во время проведения хоккейных матчей и других мероприятий.