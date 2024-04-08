atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Около 26 млн рублей вложено «Россети Новосибирск»(АО «РЭС») в реконструкцию электросетей поселка Плановый

Около 26 млн рублей вложено АО «РЭС» в реконструкцию электросетей поселка Плановый

8 апреля 2024, 13:27
Фото: АО «РЭС»
Около 26 млн рублей вложено «Россети Новосибирск»(АО «РЭС») в реконструкцию электросетей поселка Плановый
Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)завершила масштабную реконструкцию энергосетей в поселке Плановый. Благодаря выполненным работам удалось решить вопрос с качеством электроснабжения.

Реконструкция началась после обращения местных жителей в «Россети Новосибирск»(АО «РЭС»). Причиной стала возросшая нагрузка на техническую инфраструктуру из-за возросшей мощности электросетей. Во время изначального проектирования были заложены меньшие параметры.

В рамках реконструкций энергосетей с целью повышения качества электроснабжения поселка Плановый энергетиками была установлена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, обновлено порядка 4,3 километра воздушных линий 0,4 кВ с заменой «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и заменено 211 опор ЛЭП. Кроме того, были смонтированы 255 вводов в частные дома от магистрального участка линии.

Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), вложенных в реконструкцию электросетей в поселке Плановый за два года, достигла почти 26 миллионов рублей. В нынешнем году компания планирует ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭП и почти 290 МВА мощности.

АО «РЭС» направило около ₽830 млн на ремонт электросетей в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Завершается строительство электросетей для подключения новосибирской больницы «Россети» обеспечили крупнейший научный комплекс СКИФ в Новосибирске электроэнергией
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#РЭС#Электросети#Александр Ляхов#Энергетики#Энергетика#АО "РЭС"
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Сегодня, 05:17
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Сегодня, 08:40
В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами
Сегодня, 06:57
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
Сегодня, 04:48
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
Сегодня, 02:57
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
Вчера, 11:25
"