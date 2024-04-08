Около 26 млн рублей вложено АО «РЭС» в реконструкцию электросетей поселка Плановый

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Реконструкция началась после обращения местных жителей в «Россети Новосибирск»(АО «РЭС»). Причиной стала возросшая нагрузка на техническую инфраструктуру из-за возросшей мощности электросетей. Во время изначального проектирования были заложены меньшие параметры.
В рамках реконструкций энергосетей с целью повышения качества электроснабжения поселка Плановый энергетиками была установлена трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, обновлено порядка 4,3 километра воздушных линий 0,4 кВ с заменой «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и заменено 211 опор ЛЭП. Кроме того, были смонтированы 255 вводов в частные дома от магистрального участка линии.
Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), вложенных в реконструкцию электросетей в поселке Плановый за два года, достигла почти 26 миллионов рублей. В нынешнем году компания планирует ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭП и почти 290 МВА мощности.