Около 26 млн рублей вложено АО «РЭС» в реконструкцию электросетей поселка Плановый

Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), вложенных в реконструкцию электросетей в поселке Плановый за два года, достигла почти 26 миллионов рублей. В нынешнем году компания планирует ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭП и почти 290 МВА мощности.