Помочившегося на Вечный Огонь мужчину оставили в СИЗО до октября

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2023 года. Молодой тувинец вместе со своими друзьями в течение нескольких часов распивал алкогольные напитки на улице. В какой-то момент ему захотелось по малой нужде. Юноша не придумал ничего лучше, чем отлить на Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска.