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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:14

Обвиняемый останется в СИЗо до 28 сентября

Помочившегося на Вечный Огонь мужчину оставили в СИЗО до октября

8 апреля 2024, 08:11
Фото: Новосибирский областной суд
Обвиняемый останется в СИЗо до 28 сентября

В Новосибирской области продлили содержание в СИЗО осквернившему Вечный Огонь

В Новосибирском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела об осквернении символов воинской славы России. В преступлении обвиняется 21-летний житель Республики Тыва.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2023 года. Молодой тувинец вместе со своими друзьями в течение нескольких часов распивал алкогольные напитки на улице. В какой-то момент ему захотелось по малой нужде. Юноша не придумал ничего лучше, чем отлить на Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска.

При этом обвиняемый, по версии следствия, проявил особый цинизм. Не удовлетворившись отправлением естественных надобностей, он несколько раз плюнул в чашу Вечного огня и кинул туда мелкие монеты. Позже парень был задержан полицейскими.

Неадекватный тувинец помочился на Вечный огонь в Новосибирске
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Решением суда молодому человеку продлили срок содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 28 сентября.

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