Помочившегося на Вечный Огонь мужчину оставили в СИЗО до октября

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2023 года. Молодой тувинец вместе со своими друзьями в течение нескольких часов распивал алкогольные напитки на улице. В какой-то момент ему захотелось по малой нужде. Юноша не придумал ничего лучше, чем отлить на Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска.
При этом обвиняемый, по версии следствия, проявил особый цинизм. Не удовлетворившись отправлением естественных надобностей, он несколько раз плюнул в чашу Вечного огня и кинул туда мелкие монеты. Позже парень был задержан полицейскими.
Решением суда молодому человеку продлили срок содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 28 сентября.
Напомним, что в СИЗО отправили всех обвиняемых в «детсадовской» афере в Тогучине.