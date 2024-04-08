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Проблемы с шасси возникли при посадке самолета S7 в Толмачево

Проблемы с шасси возникли при посадке самолета из Таджикистана в Толмачево

8 апреля 2024, 04:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проблемы с шасси возникли при посадке самолета S7 в Толмачево

У самолета из Таджикистана возникли проблемы с шасси в новосибирском Толмачево

При посадке 6 апреля при выпуске носовой стойки шасси сработала сигнализация.

Проблемы с шасси возникли у аэробуса A321 компании S7 в новосибирском Толмачево. При посадке 6 апреля при выпуске носовой стойки шасси сработала сигнализация. По сообщению телеграм-канала AviaIncident, несмотря на технические неполадки, командир благополучно посадил воздушное судно. Аэробус самостоятельно ушел на стоянку.

Систему позже перезагрузили, управление восстановлено.

Инцидент произошел с бортом рейса Худжанд (Таджикистан) — Новосибирск.

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#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Аэропорт Толмачево#S7 Airlines#Алёна Рогонова
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