Проблемы с шасси возникли при посадке самолета из Таджикистана в Толмачево

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Published Сегодня, 04:49
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Проблемы с шасси возникли у аэробуса A321 компании S7 в новосибирском Толмачево. При посадке 6 апреля при выпуске носовой стойки шасси сработала сигнализация. По сообщению телеграм-канала AviaIncident, несмотря на технические неполадки, командир благополучно посадил воздушное судно. Аэробус самостоятельно ушел на стоянку.
Систему позже перезагрузили, управление восстановлено.
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