Родители подали заявления о приеме в школу свыше 10 тысяч первоклашек

По данным министерства образования Новосибирской области, в нынешнем учебном году впервые с букетами гвоздик и с портфелем за плечами вместе с родителями в школу придут 38 тысяч первоклассников. На данный момент мамами и папами уже подано 10 739 заявлений, что на 25% больше, чем в прошлом учебном году.