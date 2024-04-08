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За парты сядут более 38 тысяч первоклассников

Родители подали заявления о приеме в школу свыше 10 тысяч первоклашек

8 апреля 2024, 09:47
Фото: 1MI
За парты сядут более 38 тысяч первоклассников

В Новосибирской области поданы 10,7 тысяч заявлений от родителей первоклассников

Через несколько месяцев начнется 2024-2025 учебный год. Родители уже начали подавать заявления о приеме ребенка в первый класс.

Пакет документов от родителей образовательные учреждения начали принимать с 1 апреля. Во избежание возникновения многочисленных бюрократических «проволочек» при оформлении ребенка в школу многие новосибирцы стараются подавать заявление с сопутствующей документацией уже сейчас, не дожидаясь во всех смыслах жаркого лета. Тем не менее, приемная кампания в новосибирских школах продлится до 1 сентября.

По данным министерства образования Новосибирской области, в нынешнем учебном году впервые с букетами гвоздик и с портфелем за плечами вместе с родителями в школу придут 38 тысяч первоклассников. На данный момент мамами и папами уже подано 10 739 заявлений, что на 25% больше, чем в прошлом учебном году.

С 1 апреля по 30 июня школы принимают детей по месту жительства, с остальными приемная кампания ведется с 6 июля по 5 сентября. Родителям первоклассников необходимо предоставить оригиналы и копии свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства и паспорта.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Александр Ляхов
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