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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Когда будут родительские субботы

Родительские субботы 2024: расписание и традиции поминальных дней

8 апреля 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney
Когда будут родительские субботы

Новосибирцам назвали даты родительских суббот весной 2024

Весной 2024 в России будет несколько родительских суббот. Рассказываем, когда важно помянуть усопших.

Для чего нужны родительские субботы

По христианским традициям существуют дни особого поминовения усопших православных. Прежде всего люди вспоминают своих родителей. В эти дни принято посещать могилы предков, всех родственников, устраивая панихиду. Во время поминания, верующие просят прощение у Бога за все грехи усопших и упокоение в Царстве Небесном.

 

Когда будут родительские субботы в 2024 году

В 2024 году родительские субботы ждут в следующие даты: 13 апреля (4-я неделя Седмицы Великого поста), 9 мая (День поминовения усопших воинов), 14 мая (Радоница), 22 июня (Троицкая родительская суббота), 11 сентября (День поминовения православных воинов) и 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

Весной будет несколько родительских субботВесной будет несколько родительских суббот
Весной будет несколько родительских суббот
Фото: 1MI

Как правильно поминать усопших в родительские субботы

Христиане ходят в храмы, молятся за тех, кого уже нет в живых, ставят свечи за упокой. У кого есть возможность, приезжают на кладбища, чтобы навести порядок на могилах: убрать траву, покрасить ограду).

 

Что принести на кладбище

Многие годы существует традиция приносить разную еду и оставлять ее на могилах. Однако не все знают, что это не относится к православной практике. Вместо этого можно просто зажечь лампаду и помолиться. А вот традиция приносить продукты в церковь — существует. Это некая благотворительность: еду раздают нуждающимся.

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#Общество#Вера#Православие#Россия#Кладбище#Эмилия Губарева#Все материалы авторов
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