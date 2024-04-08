Родительские субботы 2024: расписание и традиции поминальных дней

Многие годы существует традиция приносить разную еду и оставлять ее на могилах. Однако не все знают, что это не относится к православной практике. Вместо этого можно просто зажечь лампаду и помолиться. А вот традиция приносить продукты в церковь — существует. Это некая благотворительность: еду раздают нуждающимся.