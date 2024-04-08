Сериал «Тень Чикатило»: реальная история о кровожадном убийце

Евгения Чуплинского называют самым кровожадным маньяком в истории Новосибирска. Его обнаружили в 2016 году. На его счету 19 жертв. Картина та же: днем примерный семьянин, а ночью кровожадный охотник. Ужасные убийства происходили в 90-х годах, когда следователи находили расчлененные тела девушек. Расследование продолжалось почти 20 лет. Чуплинский работал в милиции с 1987 года и устраивал «крышу» для проституток. Он подбирал женщин, предлагал им выпить алкоголь, а затем убивал их. Психиатры выявили у маньяка психическое заболевание — гомицидоманию, склонность к убийствам, сочетающуюся с некросадизмом. Во время следствия Чуплинский признался в 29 убийствах, но на суде заявил, что его показания были получены под давлением. В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Ему было назначено пожизненное заключение, и он сейчас отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».