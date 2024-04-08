Сериал «Тень Чикатило»: реальная история о кровожадном убийце

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
4 апреля вышел сериал «Тень Чикатило», который за несколько дней посмотрели тысячи человек. Режиссерами стали Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили. Картина снята на реальных событиях про «Ангарского маньяка» Михаила Попкова. Такое название сериал получил в качестве продолжения второго сезона сериала «Чикатило» про убийцу Андрея Чикатило и также многие зрители считают, что иркутский убийца не уступает ростовскому. Всего на счету ангарского маньяка — 86 жизней: его считают самым кровожадным серийным преступником в истории России и СССР.
Пока вышла только одна серия, поэтому отзывов о картине мало. Судить о сериале еще рано, однако зрители не видят различий от сериала «Чикатило» и говорят, что картина очень слабая.
«Вчера посмотрел 1 серию. Считаю, что очень удачное продолжение 1 и 2 сезонов. Про ангарского маньяка. Начало лихих 90х в стране. Время правления Ельцина. Страна в упадке. Много убийств и бытового криминала. Не знаю почему, но такие сериалы пользуются успехом у нашего зрителя. Видимо отражение того времени и достаточно точное. Всем советую к просмотру, чтобы быть более бдительными и следить за безопасностью своей и детей», — говорится в отзыве.
«На старте „Тень Чикатило“ проигрывает и „Фишеру“, и „Хорошему человеку“, и уж тем более фильму „Казнь“. Хотя по сравнению с „Чикатило“ сериал выглядит чуть менее гротескным и нелепым: Фёдор Лавров хотя бы не так переигрывает, как Нагиев. Возможно, в следующих эпизодах станет лучше. Но есть сомнения», — пишут зрители.
«„Тень Чикатило» от Сарика Андреасяна — ничего не понятно и пока не очень интересно».
В Новосибирске также известна история одного маньяка. Андрей Бараусов получил прозвище «сибирский Чикатило» из-за своих зверских действий: на его счету 16 жертв. Еще в советское время он работал водителем, имел семью и вел обычную жизнь. Свое первое убийство он совершил в 23 года, в 1983 году. Девушка отказалась с ним знакомиться, поэтому он ее зарезал. Он похищал маленьких детей, женщин, насиловал и убивал. В конце 90-х Бараусова осудили на 18 лет. После освобождения он приехал в Новосибирск, гле изнасиловал шесть детей. Они все остались живы. 23 мая 2023 года он снова был приговорен к 21 году лишения свободы.
Евгения Чуплинского называют самым кровожадным маньяком в истории Новосибирска. Его обнаружили в 2016 году. На его счету 19 жертв. Картина та же: днем примерный семьянин, а ночью кровожадный охотник. Ужасные убийства происходили в 90-х годах, когда следователи находили расчлененные тела девушек. Расследование продолжалось почти 20 лет. Чуплинский работал в милиции с 1987 года и устраивал «крышу» для проституток. Он подбирал женщин, предлагал им выпить алкоголь, а затем убивал их. Психиатры выявили у маньяка психическое заболевание — гомицидоманию, склонность к убийствам, сочетающуюся с некросадизмом. Во время следствия Чуплинский признался в 29 убийствах, но на суде заявил, что его показания были получены под давлением. В марте 2018 года Чуплинского признали виновным в 19 убийствах. Ему было назначено пожизненное заключение, и он сейчас отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».