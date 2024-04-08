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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Затмение будет вечером

Солнечное затмение 8 апреля: во сколько начнется и где можно его увидеть

8 апреля 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Затмение будет вечером

Стало известно, увидят ли новосибирцы солнечное затмение

Затмение увидят жители Земли 8 апреля 2024 года: это будет первое из двух природных явлений.

Во сколько смотреть солнечной затмение

Полное затмение Солнца начнется 8 апреля с 19:39 до 22:55 по московскому времени. Своего пика оно достигнет в 21:17, который продлится 4 минуты.

 

Где наблюдать солнечное затмение

Затмение можно увидеть в Тихом и Атлантическом океане. Оно начнется в Мексике, пройдет по 13 штатам США и завершится в Канаде. В России, в том числе и Новосибирске, увидеть его будет невозможно.

Затмение новосибирцы не увидятЗатмение новосибирцы не увидят
Затмение новосибирцы не увидят
Фото: Изображение Midjourney

Как происходит затмение

Есть несколько видов затмения: Луны и Солнца. Затмения Луны случаются в полнолуние, а Солнца — в новолуние. Эти явления происходят, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если Луна находится посередине, то это солнечное затмение, а если Земля — то Лунное.

 

Когда будет второе солнечное затмение в 2024 году

Второе полное затмение пророчат на 18 сентября. Именно его уже увидят в России. Наблюдать за ним можно в Западной-Сибири и в Европейской части России. Его будет видно невооруженным глазом в 5:13 до 6:16 по московскому времени. Также в течение года будут более мелкие затмения.

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