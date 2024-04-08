Солнечное затмение 8 апреля: во сколько начнется и где можно его увидеть

Второе полное затмение пророчат на 18 сентября. Именно его уже увидят в России. Наблюдать за ним можно в Западной-Сибири и в Европейской части России. Его будет видно невооруженным глазом в 5:13 до 6:16 по московскому времени. Также в течение года будут более мелкие затмения.