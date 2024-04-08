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Пенсионеры могут получить повышенные выплаты

Страховая пенсия — кому из новосибирцев ее повысят

8 апреля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеры могут получить повышенные выплаты

В СФР рассказали, кому из новосибирцев положена повышенная страховая пенсия

В 2024 году фиксированный размер выплаты к страховой пенсии составляет 8 134 рубля. 1 января была произведена индексация страховых накоплений на 7,5%. Часть новосибирских пенсионеров имеет право на повышенные выплаты.

Получить фиксированную выплату в двойном размере могут новосибирцы, достигшие возраста восьмидесяти лет. Деньги выплачиваются всем без исключения инвалидам первой группы. При этом перерасчет производится в проактивном режиме.

Кроме того, получить повышенную выплату могут и новосибирцы, вынужденные помогать несовершеннолетним детям (в том числе, внукам). В этом случае деньги выплачиваются на каждого ребенка в отдельности. Для получения выплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области или в МФЦ.

Напомним, что в Новосибирской области пролонгировали льготы по беременности и родам.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсии#Пенсионеры#Александр Ляхов#Страховые пенсии
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