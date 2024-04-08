Страховая пенсия — кому из новосибирцев ее повысят

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:55
Получить фиксированную выплату в двойном размере могут новосибирцы, достигшие возраста восьмидесяти лет. Деньги выплачиваются всем без исключения инвалидам первой группы. При этом перерасчет производится в проактивном режиме.
Кроме того, получить повышенную выплату могут и новосибирцы, вынужденные помогать несовершеннолетним детям (в том числе, внукам). В этом случае деньги выплачиваются на каждого ребенка в отдельности. Для получения выплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области или в МФЦ.
Напомним, что в Новосибирской области пролонгировали льготы по беременности и родам.