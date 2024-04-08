Страховая пенсия — кому из новосибирцев ее повысят

Кроме того, получить повышенную выплату могут и новосибирцы, вынужденные помогать несовершеннолетним детям (в том числе, внукам). В этом случае деньги выплачиваются на каждого ребенка в отдельности. Для получения выплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области или в МФЦ.