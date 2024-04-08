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В Новосибирске задержали третьего фигуранта за срыв строительства детсада

Суд задержал третьего обвиняемого в срыве строительства детсада в Тогучине

8 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Новосибирске задержали третьего фигуранта за срыв строительства детсада

Троицу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Представитель заказчика и руководители строительных компаний действовали организованно, считает следствие.

Третьего фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве детского сада в новосибирском Тогучине отправили под домашний арест до 3 июня 2024 года. Им стала Наталья Фазылева — одна из руководителей подрядной организации, сообщает Управление судебного департамента по региону. Ее напарника — Владимира Дятлова ранее посадили в СИЗО на тот же срок.

Представитель заказчика — начальник отдела объектов образования «УКС» Михаил Полубатонов — также будет находиться до 3 июня в СИЗО.

Троицу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Они не выполняли работы полностью, вместо этого заполняли акты о выполненных работах, таким образом имитируя деятельность. Свои деньги при этом они получали сполна.

С 2020 по 2022 год «УКС» заключила госконтракты на строительство детсада в Тогучине с подрядчиками. Сумма контракта превышала 50 млн рублей, но в 2021 году объект в эксплуатацию так и не ввели.

Первый пошел: обвиняемый в срыве строительства детсада в Тогучине отправлен в СИЗО
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