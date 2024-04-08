Суд задержал третьего обвиняемого в срыве строительства детсада в Тогучине

Третьего фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве детского сада в новосибирском Тогучине отправили под домашний арест до 3 июня 2024 года. Им стала Наталья Фазылева — одна из руководителей подрядной организации, сообщает Управление судебного департамента по региону. Ее напарника — Владимира Дятлова ранее посадили в СИЗО на тот же срок.