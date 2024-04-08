Температурные качели и ливни: чего ждать от погоды в Новосибирске — прогноз на неделю

По данным «Яндекс.Погоды», днем 8 апреля потеплеет до +8. Будет облачно, но с прояснениями. Ночью 9 апреля ожидается +3, а днем +9, но сильные ливни. В среду, 10 апреля ночью похолодает до 0, а днем до +5. Также пройдут ливни. 11 апреля ночью будет -5, а днем +1. Пройдет небольшой снег. В пятницу, 12 апреля снова будет холодно: -1 ночью и +1 днем. А вот на выходных снова потеплеет: 13 и 14 апреля ночью будет +5, а днем +8…+12.