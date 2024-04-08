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Published Сегодня, 02:14

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Updated Сегодня, 02:16

Потеплеет ли в Новосибирске

Температурные качели и ливни: чего ждать от погоды в Новосибирске — прогноз на неделю

8 апреля 2024, 02:14
Фото: atas.info
Потеплеет ли в Новосибирске

С потепления до +8 начнется неделя в Новосибирске

Неделя в Новосибирске начнется с потепления, однако сохранится оно всего пару дней. Синоптики дали новый прогноз погоды.

По данным «Яндекс.Погоды», днем 8 апреля потеплеет до +8. Будет облачно, но с прояснениями. Ночью 9 апреля ожидается +3, а днем +9, но сильные ливни. В среду, 10 апреля ночью похолодает до 0, а днем до +5. Также пройдут ливни. 11 апреля ночью будет -5, а днем +1. Пройдет небольшой снег. В пятницу, 12 апреля снова будет холодно: -1 ночью и +1 днем. А вот на выходных снова потеплеет: 13 и 14 апреля ночью будет +5, а днем +8…+12.

Прохладно будет на неделеПрохладно будет на неделе
Прохладно будет на неделе
Фото: yandex.ru/pogoda/

Сайт Gismeteo также обещает +7 днем 8 апреля. 11 и 12 апреля станут самыми холодными днями. Ночью похолодает до -6, а днем до +1. Осадки в виде дождя и снега стоит ожидать 9, 10, 14, 15 и 17 апреля.

Фото: gismeteo.ru/

А вот сайт World-weather прогнозирует сегодня днем +3. Однако завтра потеплеет до +7, а с 10 апреля в региона снова начнет холодать: днем 10, 11 и 12 апреля температура начнет колебаться от 0 до -1. При этом осадки в виде небольшого дождя ожидаются 9, 10 и 14 апреля. На выходных столбик термометра покажет +5…+8.

Фото: world-weather

Напомним, ранее МЧС дало прогноз паводка по всей Новосибирской области. После активного таяния снега некоторые реки уже вышли из берегов и затопили трассы. Министерство ожидает более худшей ситуации на юге области.

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