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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на городских магистралях

В Новосибирске ведут поддерживающий ремонт улиц — где он завершен, а где продолжается

8 апреля 2024, 12:02
Фото: МКУ «Дзержинка»
В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на городских магистралях
В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на городских магистралях. Специалисты МКУ «Дзержинка» восстановили покрытие на улице Трикотажной, Гусинобродском шоссе. Кошурникова и проспекте Дзержинского.

Продолжаются ремонтные работы на улице Кошурникова. Дорожные рабочие провели поддерживающий ремонт установкой рециклер, расконсервацию ливневых канализаций и ручную уборку лотковой части дороги. До начала активной фазы ремонта принимаются превентивные меры по ремонту наиболее сложных участков.

Позже благодаря второй установке «Бецема» работы будут вестись в две смены. Уже сейчас отремонтировано 400 квадратных метров дорожного полотна. Продолжается расконсервация ливневок — на данный момент очищены лотки на проспекте Дзержинского и улице Фрунзе, запланированы работы на улицах Бориса Богаткова и Доватора.

В ближайших планах МКУ «Дзержинка» — ремонт улицы Гоголя (от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной) и улицы Авиастроителей (от улицы Трикотажной до улицы Учительской).

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Александр Ляхов#Ремонт дорог
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