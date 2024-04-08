В Новосибирске ведут поддерживающий ремонт улиц — где он завершен, а где продолжается

Позже благодаря второй установке «Бецема» работы будут вестись в две смены. Уже сейчас отремонтировано 400 квадратных метров дорожного полотна. Продолжается расконсервация ливневок — на данный момент очищены лотки на проспекте Дзержинского и улице Фрунзе, запланированы работы на улицах Бориса Богаткова и Доватора.