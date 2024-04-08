В Новосибирске ведут поддерживающий ремонт улиц — где он завершен, а где продолжается

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Продолжаются ремонтные работы на улице Кошурникова. Дорожные рабочие провели поддерживающий ремонт установкой рециклер, расконсервацию ливневых канализаций и ручную уборку лотковой части дороги. До начала активной фазы ремонта принимаются превентивные меры по ремонту наиболее сложных участков.
Позже благодаря второй установке «Бецема» работы будут вестись в две смены. Уже сейчас отремонтировано 400 квадратных метров дорожного полотна. Продолжается расконсервация ливневок — на данный момент очищены лотки на проспекте Дзержинского и улице Фрунзе, запланированы работы на улицах Бориса Богаткова и Доватора.
В ближайших планах МКУ «Дзержинка» — ремонт улицы Гоголя (от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной) и улицы Авиастроителей (от улицы Трикотажной до улицы Учительской).