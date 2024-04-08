В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Травников поблагодарил чрезвычайное ведомство за работу. Однако не исключил, что события могут развиваться по плохому сценарию, к которому надо быть готовыми.



По мнению Виктора Орлова, весна 2024 особенная — в регион рано и резко пришло тепло и установилась круглосуточная плюсовая температура, что приводит к бурному таянию снега.