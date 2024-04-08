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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Критический уровень паводка еще впереди

В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку

8 апреля 2024, 05:17
Фото: ТУАД
Критический уровень паводка еще впереди

Притоки Оби в Новосибирской обасти превышают опасный уровень

Метеорологи сообщают о повышении уровня воды в притоках Оби. Между тем, в региональном управлении МЧС заявили о стабилизации паводковой обстановки на части территории Новосибирской области

Опасные отметки уровня воды превышены в верхней Оби и ее притоках в Новосибирской области, заявил глава Росгидромета Роман Вильфанд. По данным регионального управления МЧС, ухудшение паводковой ситуации наблюдается в Краснозерском районе. Между тем, по словам главы ведомства Виктора Орлова, в понедельник, 8 апреля, паводковые воды практически перестали прибывать в Новосибирском и Кочковском районах.

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Травников поблагодарил чрезвычайное ведомство за работу. Однако не исключил, что события могут развиваться по плохому сценарию, к которому надо быть готовыми.

По мнению Виктора Орлова, весна 2024 особенная — в регион рано и резко пришло тепло и установилась круглосуточная плюсовая температура, что приводит к бурному таянию снега.

Ранее мы рассказывали о том, какие районы Новосибирской области вызывают у МЧС наибольшую тревогу и как самостоятельно узнать, насколько опасен тот или иной земельный участок во время весеннего половодья.

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