В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
За три месяца нынешнего года количество ДТП с участием автобусов выросло на 59%. При этом в авариях страдают дети. Количество раненых малышей и подростков увеличилось на 19%, ДТП с пострадавшими несовершеннолетними — на 12%.
За прошедшую неделю ситуация на дорогах не улучшилась.
«Произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека получили травмы, из них трое несовершеннолетних. Погибших нет», — сообщил руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
Не последнюю роль играет и алкоголь. Сотрудниками ДПС выявлено 47 пьяных водителей, 21 из которых отказался «дышать в трубку». Благодаря вождению «под градусом» выросло число аварий в Бердске, Болотнинском, Коченевском, Мошковском, Новосибирском и Черепановском районах.
Напомним, что в Новосибирске продолжается борьба с тонировкой стекол.