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Published Сегодня, 06:57

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Новосибирские водители автобусов стали чаще выпивать

В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами

8 апреля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Новосибирские водители автобусов стали чаще выпивать

В Новосибирской области увеличилось число ДТП с общественным транспортом

В Новосибирской области возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Большинство аварий — с участием общественного транспорта.

За три месяца нынешнего года количество ДТП с участием автобусов выросло на 59%. При этом в авариях страдают дети. Количество раненых малышей и подростков увеличилось на 19%, ДТП с пострадавшими несовершеннолетними — на 12%.

За прошедшую неделю ситуация на дорогах не улучшилась.

«Произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека получили травмы, из них трое несовершеннолетних. Погибших нет», — сообщил руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
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Не последнюю роль играет и алкоголь. Сотрудниками ДПС выявлено 47 пьяных водителей, 21 из которых отказался «дышать в трубку». Благодаря вождению «под градусом» выросло число аварий в Бердске, Болотнинском, Коченевском, Мошковском, Новосибирском и Черепановском районах.

Напомним, что в Новосибирске продолжается борьба с тонировкой стекол.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибдд#Статистика#Автобусы#ДПС#ГУ МВД#Александр Ляхов#Аварии
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