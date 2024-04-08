В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Толпа людей устроила стихийные соревнования по борьбе в центре Новосибирска. Инцидент сняли на видео обитатели соседних домов.
Незаконные бои происходили на площадке возле дома №35 на улице Романова. У одного из участников в руках замечен флаг Израиля.
Чтобы разобраться в происходящем, журналисты обратились за комментарием в полицию. В пресс-службе новосибирского ГУ МВД ответили, что информация об инцидент поступала и была зарегистрирована. Правоохранители проводят проверку.
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В апреле обнаженный по пояс обитатель Первомайки избил свою подругу в лифте. Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения.