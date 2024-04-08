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В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои

В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои

8 апреля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Схватка проходила на площадке возле одного из домов на улице Романова. У одного из участников в руках замечен флаг Израиля.

Толпа людей устроила стихийные соревнования по борьбе в центре Новосибирска. Инцидент сняли на видео обитатели соседних домов.

Незаконные бои происходили на площадке возле дома №35 на улице Романова. У одного из участников в руках замечен флаг Израиля.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Чтобы разобраться в происходящем, журналисты обратились за комментарием в полицию. В пресс-службе новосибирского ГУ МВД ответили, что информация об инцидент поступала и была зарегистрирована. Правоохранители проводят проверку.

Если вам что-либо известно об инциденте — просим связаться с редакцией. Анонимность гарантируем.

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