Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Вице-мэр Анна Терешкова спокойно отнеслась к высказываниям Артемия Лебедева о Новосибирске, которые прозвучали в традиционном видеообзоре актуальных, на взгляд блогера и дизайнера, событий. Лебедев рассказывал об открытии в городе ресторана Жерара Депардье, но после начал рассуждать о том, что в Новосибирске очень мало хороших заведений общепита, не то, что в Красноярске. И вообще, Новосибирск «один из самых унылых городов на свете», с отвратительной архитектурой, отсутствием интересных общественных пространств и так далее. В отличие от Красноярска.
Терешкова предположила, что зависть к «столице Сибири», как называют свою город новосибирцы, со стороны жителей других городов — дело естественное. Напомним, красноярцы обижаются больше всего, считая свою родину куда как больше достойной такого звания.
Что же касается непосредственно Лебедева, то чиновница связала его нелюбовь к Новосибирску отсутствием заказов из «сибирской столицы» для его дизайн-студии. В отличие, опять же, от Красноярска, пишет издание СибФМ.
Ранее Артемий Лебедев не раз критически высказывался о Новосибирске, противопоставляя его Красноярску.