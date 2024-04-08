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Чиновница считает, что дизайнером движет обида

Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву

8 апреля 2024, 14:57
Фото: страница в ВК Анны Терешковой
Чиновница считает, что дизайнером движет обида
В ответ на нелицеприятные высказывания дизайнера о Новосибирске чиновница предположила: это связано с тем, что его студия не получала заказов их города, который принято называть столицей Сибири

Вице-мэр Анна Терешкова спокойно отнеслась к высказываниям Артемия Лебедева о Новосибирске, которые прозвучали в традиционном видеообзоре актуальных, на взгляд блогера и дизайнера, событий. Лебедев рассказывал об открытии в городе ресторана Жерара Депардье, но после начал рассуждать о том, что в Новосибирске очень мало хороших заведений общепита, не то, что в Красноярске. И вообще, Новосибирск «один из самых унылых городов на свете», с отвратительной архитектурой, отсутствием интересных общественных пространств и так далее. В отличие от Красноярска.

Терешкова предположила, что зависть к «столице Сибири», как называют свою город новосибирцы, со стороны жителей других городов — дело естественное. Напомним, красноярцы обижаются больше всего, считая свою родину куда как больше достойной такого звания.

Что же касается непосредственно Лебедева, то чиновница связала его нелюбовь к Новосибирску отсутствием заказов из «сибирской столицы» для его дизайн-студии. В отличие, опять же, от Красноярска, пишет издание СибФМ.

Ранее Артемий Лебедев не раз критически высказывался о Новосибирске, противопоставляя его Красноярску.

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