Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву

Вице-мэр Анна Терешкова спокойно отнеслась к высказываниям Артемия Лебедева о Новосибирске, которые прозвучали в традиционном видеообзоре актуальных, на взгляд блогера и дизайнера, событий. Лебедев рассказывал об открытии в городе ресторана Жерара Депардье, но после начал рассуждать о том, что в Новосибирске очень мало хороших заведений общепита, не то, что в Красноярске. И вообще, Новосибирск «один из самых унылых городов на свете», с отвратительной архитектурой, отсутствием интересных общественных пространств и так далее. В отличие от Красноярска.