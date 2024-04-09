3 простых рецепта вкусной пиццы — пальчики оближешь

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Как готовить:
Шаг №1. Подготовьте все продукты для приготовления быстрой пиццы на сковородке. Лучше всего подойдет сковорода диаметром 22-24 см,
Шаг №2. Смешайте все ингредиенты для теста. Вымесите ложкой. По консистенции оно должно напоминать густую сметану.
Шаг №3. Смешайте все ингредиенты для соуса — майонез, кетчуп, горчицу.
Шаг №4. Нарежьте остальные продукты, которые вы будете выкладывать на пиццу. Натрите сыр.
Шаг №5. На разогретую сковородку с маслом выложите тесто, разровняйте, накройте крышкой и жарьте 3-4 минуты. Затем тесто переверните.
Шаг №6. Смазываем поверхность соусом, выкладывайте колбасу, помидоры и остальную начинку.
Шаг №7. Засыпьте сыром, посыпьте приправы. Накройте крышкой и жарьте 5-7 минут. Ваше блюдо готово.
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг №1. Трем сыр на крупной терке. Острый перчик, лук и колбасу режем колечками.
Шаг №2. Смазываем тосты оливковым маслом. Сверху наносим томатный соус, посыпаем смесью итальянских трав.
Шаг №3. Равномерно распределяем по тосту колбасу, острый перец, колечки лука, грибы.
Шаг №4. Запекаем при температуре 180-200 градусов до расплавления сыра. Вкусная пицца готова!
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг №1. На противень положить лист пергамента, смазать пергамент растительным маслом. Лаваш положить на пергамент. Нанести на лаваш кетчуп.
Шаг №2. Равномерно распределить лук, нарезанный тонкими кольцами. Сверху выложить тонкие кружочки колбасы. Посыпать натертым сыром. Выложить разрезанные маслины и каперсы (можно заменить на соленый огурчик).
Шаг №3. Отправить пиццу на лаваше в разогретую духовку на 10 минут при 180 градусах. Пицца на лаваше готова.