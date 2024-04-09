Барсук напал на жителя Новосибирской области — он хотел укусить его за ногу

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Очередной барсук проявил себя в Тогучинском районе. Возле Тогучина «Ветеринарная служба» направлялась в город и на дороге увидела автомобиль со включенной аварийной сигнализацией. Водителю предложили помощь, после чего он разговорился.
По его словам, у него спустило колесо, тогда из кустов к нему побежал барсук. Он ухватился за ногу и пытался его укусить. Мужчина не растерялся и сбросил зверя на землю, после чего барсук убежал.
Такое агрессивное поведение барсука может говорить о том, что он заражен бешенством. Однако поймать животное ветеринары не смогли, пишет «Тогучинская газета». Ветеринары напомнили о том, что гладить таких животных не стоит, лучше их обойти стороной. Лучше всего позвонить по номеру ЕДДС — 112.
Стоит отметить, что барсук уже нападал на жителей Тогучина. Сначала все снимали с ним милые видео, а позже по СМИ распространилась хроника его «приключений». Он напал на сибиряка и скрылся.