Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:59
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) считает, что «Смута» могла задумываться как ответ популярным «Ведьмаку» или «Цусиме». В интервью изданию Daily Storm блогер заявил, что играть в «Смуту» не планирует, но посмотрел отзывы коллег. Баженов уверен, что сделать качественный продукт за такое время невозможно. Также разработчиков подвела нехватка опыта.
В «Российской» газете обзор игры «Смута» вышел под заголовком «Боярин, который не смог». Редакция отметила, что пышная презентация в Нижегородском кремле не спасает результат усилий компании Cyberia Nova. Сценарий автор обзора назвал провальным, критике подверглась и боевая система. Порядком вымотало обзорщика повторение одних и тех же действий персонажем — беготня от NPC на задание и обратно. Автор похвалил лишь картинку.
Профильные издания тоже не оценили старания сибиряков. Статьи вышли под заголовками «Десятки часов в пустоту», «Настолько унылого геймплея вы еще не видели», «Наш ответ „Ведьмаку“, который хуже буквально во всем».
Блогер Юрий Хованский вовсе не постеснялся в эпитетах, заявив, что ее «собрали два школьника из бесплатных ассетов, а озвучила нейросеть». Стример Братишкин придерживается аналогичного мнения, пишет телеграм-канал «СибирьМедиа».
Более сдержанная и конструктивная критика последовала от сайта goha.ru. Редакция сочла «Смуту» достойной игрой, которую, впрочем, нужно доработать. Блогер Дмитрий Куплинов посетовал на слабую анимацию и озвучку.
Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин вовсе назвал игру «визуальным пособием по созданию идеальных минерализованных полос».
«Потратили или вложили — покажет безжалостное время», — написал министр в своем телеграм-канале.
Справка
Действие игры происходит в России 1612 года. Во время разгула Смутного времени боярин Юрий Милославский должен победить врагов и объединить страну.
Видеоигра «Смута» создана российской компаний Cyberia Nova при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский оценил всю реализацию проекта в 1 млрд рублей.