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Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»

Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»

9 апреля 2024, 07:24
Фото: кадр из видео t.me/smuta_games
4 апреля вышла игра «Смута» от новосибирских разработчиков, купить ее может любой желающий за 2015 рублей только на VK Play. Ряд блогеров и геймеров успели оценить новый продукт и составить свое мнение.

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) считает, что «Смута» могла задумываться как ответ популярным «Ведьмаку» или «Цусиме». В интервью изданию Daily Storm блогер заявил, что играть в «Смуту» не планирует, но посмотрел отзывы коллег. Баженов уверен, что сделать качественный продукт за такое время невозможно. Также разработчиков подвела нехватка опыта.

В «Российской» газете обзор игры «Смута» вышел под заголовком «Боярин, который не смог». Редакция отметила, что пышная презентация в Нижегородском кремле не спасает результат усилий компании Cyberia Nova. Сценарий автор обзора назвал провальным, критике подверглась и боевая система. Порядком вымотало обзорщика повторение одних и тех же действий персонажем — беготня от NPC на задание и обратно. Автор похвалил лишь картинку.

Профильные издания тоже не оценили старания сибиряков. Статьи вышли под заголовками «Десятки часов в пустоту», «Настолько унылого геймплея вы еще не видели», «Наш ответ „Ведьмаку“, который хуже буквально во всем».

Блогер Юрий Хованский вовсе не постеснялся в эпитетах, заявив, что ее «собрали два школьника из бесплатных ассетов, а озвучила нейросеть». Стример Братишкин придерживается аналогичного мнения, пишет телеграм-канал «СибирьМедиа».

Более сдержанная и конструктивная критика последовала от сайта goha.ru. Редакция сочла «Смуту» достойной игрой, которую, впрочем, нужно доработать. Блогер Дмитрий Куплинов посетовал на слабую анимацию и озвучку.

Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин вовсе назвал игру «визуальным пособием по созданию идеальных минерализованных полос».

«Потратили или вложили — покажет безжалостное время», — написал министр в своем телеграм-канале.

Справка

Действие игры происходит в России 1612 года. Во время разгула Смутного времени боярин Юрий Милославский должен победить врагов и объединить страну.

Видеоигра «Смута» создана российской компаний Cyberia Nova при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский оценил всю реализацию проекта в 1 млрд рублей.

Видео: t.me/smuta_games
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