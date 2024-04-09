Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»

В «Российской» газете обзор игры «Смута» вышел под заголовком «Боярин, который не смог». Редакция отметила, что пышная презентация в Нижегородском кремле не спасает результат усилий компании Cyberia Nova. Сценарий автор обзора назвал провальным, критике подверглась и боевая система. Порядком вымотало обзорщика повторение одних и тех же действий персонажем — беготня от NPC на задание и обратно. Автор похвалил лишь картинку.