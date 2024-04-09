Глава Новосибирска устроил разнос за плохую уборку города

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Во вторник, 9 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии глава муниципалитета обрушился с критикой на своих подчиненных за низкие темпы уборки улиц Новосибирска. По словам Олега Клемешова, дождливая погода, которая простоит еще неделю, как нельзя лучше подходит для таких работ.
Врио мэра потребовал максимально укорить очитку дорожных ограждений, уборку грязи с дорог и тротуаров, вывоз каменной крошки, которой посыпали тротуары зимой. Делать это сейчас необходимо, чтобы избежать образования пылевой взвеси в воздухе, которая неизбежна при работе, техники весной в сухую погоду. Как отметил Олег Клемешов, ему больше хочется видеть в социальных сетях видеоролики, на кадрах которых запечатлено движущееся облако пыли, за которым не видно машины коммунальщиков.