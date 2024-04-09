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В сухую погоду коммунальная техника поднимает облака пыли

Глава Новосибирска устроил разнос за плохую уборку города

9 апреля 2024, 07:54
Фото: 1MI
В сухую погоду коммунальная техника поднимает облака пыли

Олег Клемешов потребовал немедленно начать уборку улиц Новосибирска

Олег Клемешов потребовал начать массовую уборку улиц немедленно, пока стоит дождливая погода

Во вторник, 9 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии глава муниципалитета обрушился с критикой на своих подчиненных за низкие темпы уборки улиц Новосибирска. По словам Олега Клемешова, дождливая погода, которая простоит еще неделю, как нельзя лучше подходит для таких работ.

Врио мэра потребовал максимально укорить очитку дорожных ограждений, уборку грязи с дорог и тротуаров, вывоз каменной крошки, которой посыпали тротуары зимой. Делать это сейчас необходимо, чтобы избежать образования пылевой взвеси в воздухе, которая неизбежна при работе, техники весной в сухую погоду. Как отметил Олег Клемешов, ему больше хочется видеть в социальных сетях видеоролики, на кадрах которых запечатлено движущееся облако пыли, за которым не видно машины коммунальщиков.

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#Новосибирск#Улицы#Пыль#Критика#Уборка#Весна
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