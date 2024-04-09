Глава Новосибирска устроил разнос за плохую уборку города

Врио мэра потребовал максимально укорить очитку дорожных ограждений, уборку грязи с дорог и тротуаров, вывоз каменной крошки, которой посыпали тротуары зимой. Делать это сейчас необходимо, чтобы избежать образования пылевой взвеси в воздухе, которая неизбежна при работе, техники весной в сухую погоду. Как отметил Олег Клемешов, ему больше хочется видеть в социальных сетях видеоролики, на кадрах которых запечатлено движущееся облако пыли, за которым не видно машины коммунальщиков.