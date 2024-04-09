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Идентифицировали останки погибшего в «Крокусе» новосибирца

Идентифицировали останки погибшего в «Крокусе» новосибирца

9 апреля 2024, 08:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Григорий Будько пошел на концерт группы «Пикник» вместе с будущей тещей. Женщина тоже любила творчество музыкантов.

ДНК-тест подтвердил, что тело, обнаруженное при ликвидации пожара в ТРЦ «Крокус Сити Холл», принадлежит уроженцу Новосибирска Григорию Будько. Ранее его сестра сдала материалы для генетической экспертизы.

Григорий Будько находится в официальном списке погибших в «Крокусе» под номером 14. Список формируют по данным судебно-медицинских исследований со ссылкой на Минздрав РФ. Сейчас в списке — 143 человека.

Прощание пройдет на неделе в Москве, пишет «Сиб.фм».

Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько
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Новосибирец переехал в Москву несколько лет назад. Он планировал в ближайшее время жениться. Он пошел на концерт группы «Пикник» вместе с будущей тещей. Женщина тоже любила творчество музыкантов.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Несколько человек устроили стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал.

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