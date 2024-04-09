Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных

Май: в этом месяце ожидается больше выходных, чем в апреле. Так, 5 числа христиане будут встречать Пасху, поэтому для многих людей это долгожданное событие. Правда, выходной в понедельник не дадут. Следующая короткая неделя начнется с 9 по 12 мая. Выходные дадут в рамках праздника — Дня победы.