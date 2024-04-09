Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных

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Стали известны даты праздников, которые ожидаются в апреле и в мае. У новосибирцев будет достаточно выходных для отдыха от работы или учебы.
Апрель: будет четыре выходных дня с 28 апреля по 1 мая. Однако поработать придется не пять, а шесть дней. Выходные дадут в рамках праздника Весны и Труда.
Май: в этом месяце ожидается больше выходных, чем в апреле. Так, 5 числа христиане будут встречать Пасху, поэтому для многих людей это долгожданное событие. Правда, выходной в понедельник не дадут. Следующая короткая неделя начнется с 9 по 12 мая. Выходные дадут в рамках праздника — Дня победы.
Напомним, ранее мы назвали даты родительских суббот в апреле и мае. Их будет несколько.