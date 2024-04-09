Компания депутата Джулая требует в суде 48 млн рублей от мэрии Новосибирска

«Дискус» вложил в начальный этап строительства около 300 млн рублей, однако к основным работам так и не приступили. Параллельно росли долги за аренду земли. В итоге мэрия расторгла договор аренды, а в арбитраж, начиная с 2012 года, было подано 10 исков о взыскании задолженности. Пять из них было удовлетворено, общая сумма взыскания составила 40, 54 млн рублей.