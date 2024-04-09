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Компания депутата Джулая требует в суде 48 млн рублей от мэрии Новосибирска

Компания депутата Джулая требует в суде 48 млн рублей от мэрии Новосибирска

9 апреля 2024, 09:19
Фото: youtube.com/Совет депутатов Новосибирска
Арбитражный суд зарегистрировал иск спортивного центра «Сибирское кольцо» к мэрии Новосибирска. Спор связан с арендой земельного участка в районе ТЭЦ-5

Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление ООО «Спортивно-развлекательный центр „Сибирское кольцо“ к мэрии Новосибирска на сумму 48 457 502,87 рублей. Требования связаны с арендой земли в Октябрьском районе, недалеко от ТЭЦ-5. Другие подробности иска пока не разглашаются. Редакция направила запросы участникам процесса с просьбой прояснить свои позиции.

«Сибирское кольцо», основанное в 2010 году, арендовало земельный участок площадью 118,2 гектара на улице Выборной. Там планировалось строительство современного автогоночного комплекса. У истоков проекта стоял полпред президента в Новосибирской области Анатолий Квашнин. Его сыновья, Сергей и Александр, были заядлыми гонщиками и идея строительства родилась с их подачи. Проект был заказан знаменитому проектировщику трасс «Формулы-1» Герману Тильке, в учредителях «Сибирского кольца» значилась администрация Новосибирской области.

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
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Но в итоге ничего построено не было, часть первоначальных владельцев компании вышла из бизнеса. Владельцем половины «Сибирского кольца» стал глава строительного концерна «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай. Оставшаяся часть поровну распределена между Сергеем и Александром Квашниными.

«Дискус» вложил в начальный этап строительства около 300 млн рублей, однако к основным работам так и не приступили. Параллельно росли долги за аренду земли. В итоге мэрия расторгла договор аренды, а в арбитраж, начиная с 2012 года, было подано 10 исков о взыскании задолженности. Пять из них было удовлетворено, общая сумма взыскания составила 40, 54 млн рублей.

В сентябре 2023 года мэрия подала заявление о банкротстве «Сибирского кольца». Решения по этому делу пока не вынесено.

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