На Хилке наведут порядок — принято решение о ликвидации всех ярмарок с мигрантами

Силовики, представители Роспотребнадзора, МЧС и других служб провели масштабный рейд на оптово-розничных ярмарках в Хилокском микрорайоне. В результате выявлено отсутствие пожарной сигнализации и обнаружены товары с истекшим сроком годности, Кроме того, говорится в выводах проверяющих, часто не соблюдается необходимый температурный режим при хранении продуктов.