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Незаконная торговля процветает в Хилокском микрорайоне круглый год

На Хилке наведут порядок — принято решение о ликвидации всех ярмарок с мигрантами

9 апреля 2024, 10:21
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Незаконная торговля процветает в Хилокском микрорайоне круглый год

В Новосибирске закроют все ярмарки в Хилокском микрорайоне

После масштабной проверки специалистами различных ведомств муниципалитет получил предписание мэрии о прекращении работы ярмарок в одном из самых неблагополучных районов города

Силовики, представители Роспотребнадзора, МЧС и других служб провели масштабный рейд на оптово-розничных ярмарках в Хилокском микрорайоне. В результате выявлено отсутствие пожарной сигнализации и обнаружены товары с истекшим сроком годности, Кроме того, говорится в выводах проверяющих, часто не соблюдается необходимый температурный режим при хранении продуктов.

В результате мэрия по требованию прокуратуры приняла решение о ликвидации всех ярмарок, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе рейда на Хилокском рынке обнаружили 23 мигранта, которые нарушили правила воинского учета. Прямо из-за торговых прилавков их отправили в военкомат, а оттуда в воинские части.

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#Новосибирск#Закрытие#Ярмарки#Мигранты#Хилокский рынок
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