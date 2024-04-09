На Хилке наведут порядок — принято решение о ликвидации всех ярмарок с мигрантами

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Силовики, представители Роспотребнадзора, МЧС и других служб провели масштабный рейд на оптово-розничных ярмарках в Хилокском микрорайоне. В результате выявлено отсутствие пожарной сигнализации и обнаружены товары с истекшим сроком годности, Кроме того, говорится в выводах проверяющих, часто не соблюдается необходимый температурный режим при хранении продуктов.
В результате мэрия по требованию прокуратуры приняла решение о ликвидации всех ярмарок, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, что в ходе рейда на Хилокском рынке обнаружили 23 мигранта, которые нарушили правила воинского учета. Прямо из-за торговых прилавков их отправили в военкомат, а оттуда в воинские части.