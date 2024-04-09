На новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На рынке в Хилокском микрорайоне Новосибирска прошел рейд по выявлению мигрантов, незаконно находящихся в РФ. Рейд провели в пятницу, 5 апреля.
Как сообщает пресс-служба региональной полиции, пятерых нарушителей поместили в Центр временного содержания. Затем их выдворят за пределы страны. При проверке были обнаружены поддельные документы.
Ранее по итогу другого рейда 23 мигранта отправили с Хилокского рынка в воинские части. В Новосибирске проверки для выявления миграционного законодательства проводят регулярно.