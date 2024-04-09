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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

На новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов

На новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов

9 апреля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
В рейде приняли участие сотрудники нескольких силовых ведомств — полиции, ФСБ, Росгвардии, СК, включая Военный отдел.

На рынке в Хилокском микрорайоне Новосибирска прошел рейд по выявлению мигрантов, незаконно находящихся в РФ. Рейд провели в пятницу, 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, пятерых нарушителей поместили в Центр временного содержания. Затем их выдворят за пределы страны. При проверке были обнаружены поддельные документы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Ранее по итогу другого рейда 23 мигранта отправили с Хилокского рынка в воинские части. В Новосибирске проверки для выявления миграционного законодательства проводят регулярно.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Хилокский рынок#Рейд#Алёна Рогонова
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