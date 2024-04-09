Новосибирским водителям рассказали, когда устранят сбой в базах ГИБДД

Технической сбой произошел 9 апреля в программном обеспечении Госавтоинспекции Новосибирской области. На время устранения неполадок в ПО автомобилисты не смогут поставить на учет транспортные средства, также временно невозможна замена прав. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на устранение неполадок потребуется несколько часов.