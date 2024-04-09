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Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024

Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024

9 апреля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирской области клещи просыпаются уже при +1…+3 градусах и достигают пика активности при +10 градусах.

Клещи становятся активными с апреля, но если весна оказывается теплой, то это может случиться и раньше. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в Новосибирской области клещи просыпаются уже при +1…+3 градусах и достигают пика активности при +10 градусах. Активность клещей зависит от интенсивности схода снега.

В предыдущие годы весна наступала довольно рано, и клещи активизировались раньше обычного. Так, в 2023 году их стоило опасаться уже 23 марта, в 2022-м — 18 марта.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 апреля днем в Новосибирске солнце нагреет воздух +5…+7 градусов, по области — до +8 градусов. 11 апреля немного похолодает — в городе до +2…+4, по области — до +5 градусов. 12 апреля днем +1…+3, в регионе — до +5 градусов. По ночам прогнозируют минусовые температуры.

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#Новосибирск#Здоровье#Роспотребнадзор#Весна#Клещи#Алёна Рогонова
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