Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024

Клещи становятся активными с апреля, но если весна оказывается теплой, то это может случиться и раньше. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в Новосибирской области клещи просыпаются уже при +1…+3 градусах и достигают пика активности при +10 градусах. Активность клещей зависит от интенсивности схода снега.