Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи весной-2024

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Клещи становятся активными с апреля, но если весна оказывается теплой, то это может случиться и раньше. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в Новосибирской области клещи просыпаются уже при +1…+3 градусах и достигают пика активности при +10 градусах. Активность клещей зависит от интенсивности схода снега.
В предыдущие годы весна наступала довольно рано, и клещи активизировались раньше обычного. Так, в 2023 году их стоило опасаться уже 23 марта, в 2022-м — 18 марта.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 апреля днем в Новосибирске солнце нагреет воздух +5…+7 градусов, по области — до +8 градусов. 11 апреля немного похолодает — в городе до +2…+4, по области — до +5 градусов. 12 апреля днем +1…+3, в регионе — до +5 градусов. По ночам прогнозируют минусовые температуры.