Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как рассказал Atas.info протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской митрополии, вице-президент Российской ассоциации центров по изучению религий и сект, методы пропаганды секты — агрессивное навязывание идей. Причем сначала вербовщики ищут подход к человеку под видом друга.
«Псевдорелигиозные структуры отвергают традиционные религии. Но им важно войти в контакт, зацепить человека. Поэтому они мимикрируют под традиционные религии. Предлагают разместить у себя на странице изображение иконы, переслать его другу, просят оставить комментарий „аминь“. Сектам нужно показать, что они равные нам по духу», — говорит протоиерей Александр.
Такие рассылки — своеобразная реклама, которая при привлечении внимания играет на любопытстве. Доверие человека будет выше, если он получит такое сообщение от знакомого.
Речь идет о Церкви Всемогущего Бога, также известной как «Восточная молния». Основанная в Китае в 1990-х годах, она вышла из древнего движения домашних церквей — культ действует незаконно. Участники секты широко заявили о себе громкими скандалами. Так, в 1994 году члены секты забили до смерти женщину в «Макдоналдсе» за то, что она не дала вербовщикам свои контакты. Исследователи со ссылкой на родных сектантов выяснили, что под давлением секты участники идут на убийство родных. Известен случай, когда дочь убила своего отца за то, что он мешал ее общению с сектантами.
«Секты — это эффективный рычаг в деле переустройства мира», — говорит отец Александр.
По его словам, подобные деструктивные организации действуют, как правило, по одинаковой схеме. Сначала выбирают человека, нарекают его единственным Богом или новым воплощением Христа. Затем у него появляются сторонники, они начинают молиться на этого человека, вовлекая других людей. Влияние секты растет. В итоге руководство секты обнаруживают в США, как и в случае Церкви Всемогущего Бога.
Протоиерей рассказал, что эта же секта сильно проявилась в 2014 году в ДНР.
«Всплеск псевдорелигий там был невероятный. Секты активизируются в периоды крупных потрясений, неустойчивой социальной ситуации».
Цель любой секты — власть и деньги. Ради меркантильных интересов они идут на всё, включая обман и даже убийства.
Протоиерей Александр Новопашин дал совет, как противостоять сектантам. По его словам, вербовщики пытаются затащить туда человека до того, как он получит исчерпывающую информацию о ней. Нужно развивать критическое мышление, пропускать через фильтр сомнений любую информацию.