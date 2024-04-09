Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях

Речь идет о Церкви Всемогущего Бога, также известной как «Восточная молния». Основанная в Китае в 1990-х годах, она вышла из древнего движения домашних церквей — культ действует незаконно. Участники секты широко заявили о себе громкими скандалами. Так, в 1994 году члены секты забили до смерти женщину в «Макдоналдсе» за то, что она не дала вербовщикам свои контакты. Исследователи со ссылкой на родных сектантов выяснили, что под давлением секты участники идут на убийство родных. Известен случай, когда дочь убила своего отца за то, что он мешал ее общению с сектантами.