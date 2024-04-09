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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 10:14

Образованные и студенты из Сибири пользуются интернетом на высоких скоростях

Образованные и студенты из Сибири пользуются интернетом на высоких скоростях

9 апреля 2024, 09:51
Фото: предоставлено пресс службой ПАО «Ростелеком»
Реклама. Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» . erid: LjN8JzbuQ
7 апреля исполнилось 30 лет с момента регистрации первого домена .ru. В честь дня рождения рунета, эксперты компании «Ростелеком» поделились интересными данными о пользователях из Сибири.

Оказалось, что самые активные пользователи интернета — это сибиряки с высшим образованием и студенты. К таким выводам пришли эксперты после анализа клиентской базы, в которой числятся 1,7 млн абонентов по Сибири. Все они предпочитают оптические технологии для доступа в интернет. В 2023 году в два раза увеличилось число пользователей, выбирающих тарифы с максимальной скоростью.

Такие возможности в основном используют люди средних лет, имеющие высшее образование, руководители или специалисты. Также молодежь из мегаполисов, особенно студенты, проводят в интернете много времени, сидя в соцсетях и мессенджерах.

«За 30 лет российский интернет эволюционировал: теперь это не только доступ к информационным ресурсам, а универсальный канал для получения широкого спектра цифровых услуг, среди которых интерактивное телевидение, облачное видеонаблюдение, умный дом. В будущем мы прогнозируем рост числа таких сервисов и уделяем большое внимание строительству и модернизации инфраструктуры связи, чтобы предоставить нашим клиентам максимально надёжный и быстрый интернет», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Фото: предоставлено пресс службой ПАО «Ростелеком»
«Сегодня традиционные для операторов услуги, в частности интернет, востребованы не сами по себе. Мы отмечаем активный рост в каждом доме количества „умной“ техники и других устройств, подключенных к интернету: даже в однокомнатной квартире их число увеличилось с 2,2 до 3,7. В связи с этим скорость доступа в 60–100 мегабит в секунду уже не кажется достаточной под возрастающие потребности абонентов. Для семей с несколькими детьми потребность в высокоскоростном доступе еще больше», — рассказал директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Сегодня пользователи получают доступ к информации и контенту моментально. Эволюция интернета открывает огромные возможности, тогда как десять лет назад пользователи ждали несколько минут, чтобы открыть сайт, или качали фильм пару дней. Сейчас же видео, музыка и другие файлы загружаются мгновенно, что говорит о большом скачке в этой сфере.

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