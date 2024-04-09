Образованные и студенты из Сибири пользуются интернетом на высоких скоростях

Сегодня пользователи получают доступ к информации и контенту моментально. Эволюция интернета открывает огромные возможности, тогда как десять лет назад пользователи ждали несколько минут, чтобы открыть сайт, или качали фильм пару дней. Сейчас же видео, музыка и другие файлы загружаются мгновенно, что говорит о большом скачке в этой сфере.