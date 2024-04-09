Обувная фабрика «С-Теп» в Новосибирской области признана банкротом

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Арбитражный суд Новосибирской области ввел на обувной фабрике «С-Теп», расположенной в городе-спутнике Новосибирска Бердске, процедуру конкурсного производства. Заявление о введении на предприятии внешнего наблюдения было подано в конце 2022 года по инициативе Сбербанка, долг перед которым составлял около 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент общая кредиторская задолженность составляет 8,8 млрд рублей. Основной кредитор — банк ВТБ.
Региональные власти говорили о поисках инвестора для восстановления производства, однако они не увенчались успехом.
ООО «С-Теп» входит в состав OR Group, генеральным директором и владельцем 50% акций которой является Антон Титов, сын создателя широко известного в свое время новосибирского обувного бренда Westfalika Михаила Титова. Титов-младший так же занимает пост генерального директора «С-Теп». Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2023 года убыток компании составил около 1,5 млрд рублей, а стоимость чистых активов уменьшилась на 1,4 млрд.
Ранее мы расказывали о том, что арбитраж принял иск от компании «Сибирское кольцо», которая принадлжит скандально известному застройщику и депутату горсовета Алексею Джулаю, к мэрии Новосибирска. Депутат требует от муниципалитета 48 млн рублей.