atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Фабрика входит в состав OR Group

Обувная фабрика «С-Теп» в Новосибирской области признана банкротом

9 апреля 2024, 13:11
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Фабрика входит в состав OR Group
Обувное производство в Бердске окончательно признано банкротом, фабрику ждет распродажа активов для погашения задолженности перед кредиторами

Арбитражный суд Новосибирской области ввел на обувной фабрике «С-Теп», расположенной в городе-спутнике Новосибирска Бердске, процедуру конкурсного производства. Заявление о введении на предприятии внешнего наблюдения было подано в конце 2022 года по инициативе Сбербанка, долг перед которым составлял около 1,3 миллиарда рублей. На текущий момент общая кредиторская задолженность составляет 8,8 млрд рублей. Основной кредитор — банк ВТБ.

Региональные власти говорили о поисках инвестора для восстановления производства, однако они не увенчались успехом.

ООО «С-Теп» входит в состав OR Group, генеральным директором и владельцем 50% акций которой является Антон Титов, сын создателя широко известного в свое время новосибирского обувного бренда Westfalika Михаила Титова. Титов-младший так же занимает пост генерального директора «С-Теп». Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2023 года убыток компании составил около 1,5 млрд рублей, а стоимость чистых активов уменьшилась на 1,4 млрд.

Ранее мы расказывали о том, что арбитраж принял иск от компании «Сибирское кольцо», которая принадлжит скандально известному застройщику и депутату горсовета Алексею Джулаю, к мэрии Новосибирска. Депутат требует от муниципалитета 48 млн рублей.

Читайте также:
Новосибирский арбитраж отказал акционерам «Бердчанки» в 4-хмиллионном искеНалоговая банкротит одного из крупнейших застройщиков Новосибирска «Дискус плюс»В Новосибирске регоператор-банкрот требует с Алексея Джулая почти 100 млн рублей
#Новосибирск#Новосибирская область#Банкротство#Арбитражный суд#Бердск#Долги#Фабрика#С-Теп
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Новосибирцы не могут получить права и поставить авто на учет из-за сбоя в базах ГИБДД
Сегодня, 09:54
На новосибирском Хилокском рынке вновь нашли мигрантов-нелегалов
Сегодня, 09:24
В ЗАГС рассказали, сколько новосибирцев поженятся в самые красивые даты в 2024 году
Сегодня, 09:06
Как отдыхаем в апреле и мае 2024 — даты праздничных выходных
Сегодня, 06:00
Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях
Сегодня, 05:03
"