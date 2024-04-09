Обувная фабрика «С-Теп» в Новосибирской области признана банкротом

ООО «С-Теп» входит в состав OR Group, генеральным директором и владельцем 50% акций которой является Антон Титов, сын создателя широко известного в свое время новосибирского обувного бренда Westfalika Михаила Титова. Титов-младший так же занимает пост генерального директора «С-Теп». Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2023 года убыток компании составил около 1,5 млрд рублей, а стоимость чистых активов уменьшилась на 1,4 млрд.