Отечественные зернотрейдеры предлагают изменить требования ЦОКЗ

Сам Ходыкин столкнулся с запретом экспорта зерна, вынесенным в отношении его судов федеральным ГБУ «Центр оценки качества зерна». По его словам, суда заблокировали из-за обнаружения в зерне карантинных растений. При этом карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), идентично тому, в котором буквально на следующий день были выявлены эти самые карантинные объекты.