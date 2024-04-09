Отечественные зернотрейдеры предлагают изменить требования ЦОКЗ

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Аналитики отмечают, что высококачественные сельхозпродукты всегда востребованы. У России достаточно зерна и для внутренних нужд, и для экспорта. Более того, зерно для РФ может стать «новой нефтью», которая компенсирует снижение поступлений в бюджет от экспорта энергоносителей, пишет 1prime.ru.
С одной стороны, нужно экспортировать зерно, с другой — есть требования к карантинному состоянию растений, принятые примерно 15 лет назад. Основатель крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО «ТД „РИФ“ Петр Ходыкин рассказал ИА „Прайм“, что эти требования изначально принимались под иностранных экспортёров зерна. В настоящее время эти правила играют на руку недружественным странам.
Сам Ходыкин столкнулся с запретом экспорта зерна, вынесенным в отношении его судов федеральным ГБУ «Центр оценки качества зерна». По его словам, суда заблокировали из-за обнаружения в зерне карантинных растений. При этом карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта (до выхода запрета ЦОКЗ), идентично тому, в котором буквально на следующий день были выявлены эти самые карантинные объекты.
Проблема быстро вышла на международный уровень: Египту, с которым РФ ранее заключила крупную зерновую сделку, пришлось добиваться обещанной поставки через российский МИД. Вмешались зарубежные партнеры зернотрейдера ТД «РИФ». Российские власти удовлетворили соответствующий запрос египетской госкомпании GASC, выпустив из порта два судна с зерном. Однако остальные всё ещё простаивают.
Российские производители зерна ориентируются на внутренние требования и считают, что и для экспорта логично использовать те же требования. В настоящее время существует правовая коллизия, из-за которой продукция, соответствующая российским стандартам, принимается в портах, но не может доставляться за границу, поскольку не соответствует требованиям страны-импортёра.
Такая двойственность, по мнению отечественных зернотрейдеров, угрожает срывом международных контрактов, а также потерей статуса надёжного партнёра, который сейчас есть у России. В итоге это обернётся снижением доли на мировом рынке.
Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом «приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене», чтобы оно предлагалось покупателям за рубежом «не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства».
ООО «ТД „РИФ“ экспортирует зерно в более чем 40 стран. В прошлом году общий экспорт зерна из РФ превысил 60 млн тонн. Из них 12 млн тонн отправил ТД „РИФ“.
Наше зерно покупают в основном Ближний Восток и Северная Африка. При этом конкурентами нашей страны являются Канада, Соединённые Штаты и Украина.
Если Россия не уступит своё место на рынке, то она сможет получить новые рынки с населением, составляющим более 50% жителей планеты (Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие).