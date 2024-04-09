Отца-алиментщика отправили на кладбище для помощи дочери

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мужчина никак не реагировал на требования сотрудников и фактически сбежал из информационного поля. Однако сотрудникам ведомства удалось выяснить, что нерадивый отец проживает в элитном доме в Заельцовском районе и имеет дорогую иномарку.
В итоге на транспортное средство наложили арест и увезли на эвакуаторе. Опасаясь за сохранность «железного коня», алиментщик пришел к судебным приставам. Далее в дело вмешался суд, назначивший ему обязательные работы.
В итоге отцу пришлось отработать 20 часов на городском кладбище, убирая листья с могил и вынося мусор. После этого алиментщик мгновенно уплатил задолженность в размере 558 тысяч рублей.