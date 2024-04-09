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Новосибирского алиментщика отправили на кладбище

Отца-алиментщика отправили на кладбище для помощи дочери

9 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Новосибирского алиментщика отправили на кладбище

Новосибирца отправили на кладбище из-за долга по алиментам

Новосибирец уклонялся от выплаты алиментов на родную десятилетнюю дочь. Не помогали ни судебное решение, ни общественное осуждение. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Мужчина никак не реагировал на требования сотрудников и фактически сбежал из информационного поля. Однако сотрудникам ведомства удалось выяснить, что нерадивый отец проживает в элитном доме в Заельцовском районе и имеет дорогую иномарку.

В итоге на транспортное средство наложили арест и увезли на эвакуаторе. Опасаясь за сохранность «железного коня», алиментщик пришел к судебным приставам. Далее в дело вмешался суд, назначивший ему обязательные работы.

В итоге отцу пришлось отработать 20 часов на городском кладбище, убирая листья с могил и вынося мусор. После этого алиментщик мгновенно уплатил задолженность в размере 558 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Алименты#Александр Ляхов#Судебные приставы
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