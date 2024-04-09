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Зачастую человеку нужна психологическая помощь

«Реагировать быстро»: психотерапевт рассказал, как распознать склонность к суициду

9 апреля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Зачастую человеку нужна психологическая помощь

Новосибирский психотерапевт перечислил признаки суицидальных идей

У многих людей зачастую возникают проблемы, из-за которых опускаются руки. Усугубляет это состояние и столь непостоянная сейчас погода, кидающаяся от снегопада к яркому солнцу. О том, как распознать суицидальные настроения, рассказал психотерапевт Игорь Лях.

В первую очередь, нужно обратить внимание на состояние близкого человека. Потенциальные суициденты зачастую склонны «сигнализировать» о своей проблеме, надеясь, что им помогут. Правда, выражаться это может по-разному.

Иногда это может проявляться и в форме настоящего эмоционального шантажа, игры на нервах. Так поступают многие подростки. Но самое яркое проявление, симптом — антивитальный настрой. Человек говорит, что ему все надоело, он не хочет жить. Незачем пытаться что-то изменить, все будет по-прежнему. Это сопровождается как депрессией и апатией, так и чувством тревожности, опасения за малейшее действие», — рассказал Игорь Лях Atas.Info.

При этом не стоит пытаться всеми силами помочь исправить ситуацию самостоятельно. Как бы ни был близок человек, узнать его до конца невозможно.

«Это вопрос отношений, взаимоотношений. Вам могут многое не рассказывать, многое скрывать от самых близких друзей. Поэтому, если заподозрили суицидальные идеи, отведите человека к психологу. Возможно, потребуется и психиатр», — подчеркнул Игорь Лях.
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Отдельным моментом является «маскирующаяся», «смеющаяся» или ажиотажная депрессия. Для нее характерны веселость, оптимизм и вполне обычная жизнедеятельность. После того, как человек погиб, близкие удивляются и стараются даже не думать, что он размышлял о самоубийстве. Но зачастую все лежит на поверхности.

Чужая душа — потемки. Мы можем не знать о том, что волнует человека. Но это не значит, что любой весельчак склонен к суицидальным идеям. У такого пациента смех, веселье нарочиты, неестественны. Это маска шута и клоуна. Особенно это заметно в момент утраты им чего-то или кого-то важного: рассмеяться назло всем. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту», — напомнил психотерапевт.
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