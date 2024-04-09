«Реагировать быстро»: психотерапевт рассказал, как распознать склонность к суициду

Отдельным моментом является «маскирующаяся», «смеющаяся» или ажиотажная депрессия. Для нее характерны веселость, оптимизм и вполне обычная жизнедеятельность. После того, как человек погиб, близкие удивляются и стараются даже не думать, что он размышлял о самоубийстве. Но зачастую все лежит на поверхности.