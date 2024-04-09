Собака кинулась на 5-летнюю девочку, выбежав из квартиры — хозяйку наказали

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Все случилось 3 июня 2023 года в Купинском районе. Из квартиры выбежала небольшая черная собака, которая сразу же побежала к мимо проходящей пятилетней девочке. Животное укусило ребенка и убежало.
В итоге пострадала девочка 2018 года рождения. У нее была рана на левой голени. Прокурор в суде добивался взыскание с хозяйки животного компенсации в размере 30 тысяч рублей. Ответчица признала исковые требования.
Суд взыскал с владелицы компенсацию, в качестве морального вреда, в полном размере. Решение суда еще можно обжаловать, оно не вступило в законную силу.
Напомним, ранее в Новосибирске был запущен опрос о возможности убийства бездомных собак. Однако нашлись и противники эвтаназии.