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Собака напала на ребенка

Собака кинулась на 5-летнюю девочку, выбежав из квартиры — хозяйку наказали

9 апреля 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney
Собака напала на ребенка

Хозяйка собаки выплатит 30 тысяч за нападение животного на 5-летнюю девочку

Пятилетнюю девочку укусила собака в Новосибирской области. Решением суда владелица животного будет наказана.

Все случилось 3 июня 2023 года в Купинском районе. Из квартиры выбежала небольшая черная собака, которая сразу же побежала к мимо проходящей пятилетней девочке. Животное укусило ребенка и убежало.

В итоге пострадала девочка 2018 года рождения. У нее была рана на левой голени. Прокурор в суде добивался взыскание с хозяйки животного компенсации в размере 30 тысяч рублей. Ответчица признала исковые требования.

Суд взыскал с владелицы компенсацию, в качестве морального вреда, в полном размере. Решение суда еще можно обжаловать, оно не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске был запущен опрос о возможности убийства бездомных собак. Однако нашлись и противники эвтаназии.

В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Суд#Прокуратура#Компенсация#Собака#Эмилия Губарева#Девочка#Иск
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