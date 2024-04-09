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Ученые НГУ использовали дроны для изучения экосистемы Пироговского леса

Ученые НГУ использовали дроны для изучения экосистемы Пироговского леса

9 апреля 2024, 11:12
Фото: Пресс-служба НГУ
Ученые НГУ использовали дроны для изучения экосистемы Пироговского леса
В Климатическом центре Новосибирского государственного университета впервые применили беспилотные летательные аппараты для создания модели экологической системы Пироговского леса. Ученые надеются отразить в ней основные сведения об уникальной агломерации.

Климатический центр Новосибирского государственного университета был создан в рамках реализации федеральной программы по созданию и развитию сети карбоновых полигонов на территории Российской Федерации. Основной задачей является постоянный мониторинг и измерение потоков парниковых газов — в частности, углерода и углекислого газа. Ученые намерены отразить Благодаря модели Пироговского леса ученые надеются узнать о процессе депонирования углерода и его связи с запасами фитомассы, количеством поглощаемого углекислого газа и механизмом фотосинтезирования.

На данный момент благодаря лазерному сканированию полученныполученных после сьемки с беспилотных летательных аппаратов фотоматериалов удалось узнать точное количество деревьев в Пироговском лесу. Сейчас на участке находится 18 557 деревьев, средняя высота которых составляет 20 метров. Интерес для ученых представляет Пироговский лес как уникальная сибирская экосистема, прекрасно сохранившийся приобский сосновый бор.

Ученые уверены, что разработка методики распознавания древесной растительности и определения видового состава представляет интерес не только с научной, но и с прикладной точки зрения. После схода снежного покрова исследователи проведут наземную верификацию участка, чтобы оценить точность и полноту полученных им данных и получить информацию о каждом конкретном дереве.

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