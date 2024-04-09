Ученые НГУ использовали дроны для изучения экосистемы Пироговского леса

Ученые уверены, что разработка методики распознавания древесной растительности и определения видового состава представляет интерес не только с научной, но и с прикладной точки зрения. После схода снежного покрова исследователи проведут наземную верификацию участка, чтобы оценить точность и полноту полученных им данных и получить информацию о каждом конкретном дереве.