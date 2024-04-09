Уехавший на белой «ГАЗели» мужчина найден мертвым

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:46
Найден мертвым мужчина, уехавший на белой «ГАЗели». О завершении поисков сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».
45-летний мужчина уехал из новосибирского Бердска 8 апреля. Куда он направился — неизвестно. Позже обнаружили его тело без признаков жизни.
В полиции сообщили, что информация уточняется.
В Искитимском районе пропала 30-летняя жительница. Она исчезла еще 29 декабря 2023 года, но волонтеры попросили о помощи в ее поисках только сейчас.
Также глава СК потребовал вернуться к делу девушки, пропавшей 20 лет назад после клуба. Решение приняли после обращения знакомой семьи пропавшей в ведомство в апреле-2024.