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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Сибиряк за деньги оформлял регистрацию приезжим из стран СНГ

В Новосибирске хозяин «резиновой» квартиры попал под уголовное дело

9 апреля 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney
Сибиряк за деньги оформлял регистрацию приезжим из стран СНГ

Уголовное дело завели в Новосибирске из-за фиктивной регистрации мигрантов

После прокурорской проверки дело возбудили против новосибирца, который превратил свою квартиру в площадку для липовой регистрации иностранцев

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев. Основанием для прокурорской проверки стала жалоба горожанки на скопление гостей из ближнего зарубежья в соседней квартире.

Выяснилось, что 40-летний мужчина устроил бизнес, регистрируя за деньги на своей жилплощади приезжих из-за рубежа. Таким образом легализоваться попытались, как минимум, четыре человека без российского гражданства.

Предприимчивому сибиряку может грозить до трех лет колонии.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Уголовное дело#Прокуратура#Регистрация
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