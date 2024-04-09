В Новосибирске хозяин «резиновой» квартиры попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев. Основанием для прокурорской проверки стала жалоба горожанки на скопление гостей из ближнего зарубежья в соседней квартире.
Выяснилось, что 40-летний мужчина устроил бизнес, регистрируя за деньги на своей жилплощади приезжих из-за рубежа. Таким образом легализоваться попытались, как минимум, четыре человека без российского гражданства.
Предприимчивому сибиряку может грозить до трех лет колонии.