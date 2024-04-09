atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Ограничения будут действовать до конца месяца

В Заельцовском районе Новосибирска меняют пять маршрутов общественного транспорта

9 апреля 2024, 03:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Ограничения будут действовать до конца месяца
Изменение пути движения автобусов и маршрутных такси связано с перекрытием улицы Северная

Со вторника, 9 апреля, из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе в районе доме № 29 по улице Северная, будет изменена схема движения пассажирского транспорта. Предполагается, что движение по временным маршрутам продлится до 29 апреля.

Автобусы:

№ 30, 98 и 33 будут ходить через улицы Плановая, Тимирязева, Дачную и Дмитрия Донского.

Маршрутные такси:

№ 28 и 87 запустят через улицы Жуковского и Дмитрия Донского

Накануне стало известно, что рядом с новым ЛДС в Кировском районе намерены построить транспортно-пересадочный пункт с конечной остановкой общественного транспорта. Таким образом, автобусы будут ходить непосредственно до дворца спорта, Как именно изменится схема движения, пока неясно.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом.

Читайте также:
В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусамиАвтобус с детьми застрял на железнодорожном переезде — его пытались вытолкнуть
#Транспорт#Новосибирск#Маршруты#Изменение#Заельцовский район
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
Вчера, 14:57
Кипяток разлился в центре Новосибирска — люди снова остались без отопления
Вчера, 10:54
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Вчера, 08:40
В Новосибирской области возросло число ДТП с автобусами
Вчера, 06:57
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
Вчера, 04:48
"