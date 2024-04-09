В Заельцовском районе Новосибирска меняют пять маршрутов общественного транспорта

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Со вторника, 9 апреля, из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе в районе доме № 29 по улице Северная, будет изменена схема движения пассажирского транспорта. Предполагается, что движение по временным маршрутам продлится до 29 апреля.
Автобусы:
№ 30, 98 и 33 будут ходить через улицы Плановая, Тимирязева, Дачную и Дмитрия Донского.
Маршрутные такси:
№ 28 и 87 запустят через улицы Жуковского и Дмитрия Донского
Накануне стало известно, что рядом с новым ЛДС в Кировском районе намерены построить транспортно-пересадочный пункт с конечной остановкой общественного транспорта. Таким образом, автобусы будут ходить непосредственно до дворца спорта, Как именно изменится схема движения, пока неясно.
Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом.