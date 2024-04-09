В Заельцовском районе Новосибирска меняют пять маршрутов общественного транспорта

Накануне стало известно, что рядом с новым ЛДС в Кировском районе намерены построить транспортно-пересадочный пункт с конечной остановкой общественного транспорта. Таким образом, автобусы будут ходить непосредственно до дворца спорта, Как именно изменится схема движения, пока неясно.