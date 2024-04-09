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В ЗАГС рассказали, сколько новосибирцев поженятся в красивые даты в 2024 году

В ЗАГС рассказали, сколько новосибирцев поженятся в самые красивые даты в 2024 году

9 апреля 2024, 09:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В ЗАГС рассказали, сколько новосибирцев поженятся в красивые даты в 2024 году

Молодожены продолжают верить в силу чисел. Суеверные женихи и невесты стараются забронировать для бракосочетания самые красивые даты. По другой версии, так проще запомнить день свадьбы. В 2024 году особенной популярностью пользуются 24-е числа каждого месяца.

На среду, 24.04.2024, новосибирцы подали 232 заявления о регистрации брака. На четверг, 8.08.2024, — 84 заявления, на субботу, 24.08.2024, — 85 заявлений. Такие данные приводит новосибирское УЗАГС в ответе на запрос Atas.info, данные актуальны на 5 апреля.

Летние месяцы — традиционно самые востребованные у молодоженов. Наибольшее количество браков регистрируется в пятницу и субботу, отметили в ЗАГС.

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Не стоит списывать по счетов и другие «счастливые» даты — 2.02.2024, 4.04.2024 и так далее. А также комбинации с числом 24: 24.02.2024, 24.06.2024, другие. Такие вариации есть в каждом месяце года.

Высокий спрос на бракосочетание 14 февраля и День семьи, любви и верности 8 июля, который с подачи супруги Дмитрия Медведева отмечают в России с 2008 года.

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