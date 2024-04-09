Вербное воскресенье 2024: когда отмечают и что принято делать в этот день

В Вербное воскресенье следует отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Не рекомендуется ходить на кладбище или конфликтовать. Лучше провести время с семьей, посетить храм и навестить близких. Также в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым трудом. В светлый праздник можно есть рыбу и рыбные блюда. После Вербного воскресенья начинается самая строгая неделя Великого поста — Страстная седмица, которая заканчивается Пасхой.