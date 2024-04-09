Вербное воскресенье 2024: когда отмечают и что принято делать в этот день

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Вербное воскресенье является одним из главных православных праздников после Пасхи и Рождества. В этот день отмечается Вход Господень в Иерусалим, когда Иисус на осле приехал в город перед Пасхой. Люди радостно приветствовали его, бросая под ноги пальмовые ветви. В России верба стала символом этого праздника, так как она одно из первых растений, распускающихся весной.
Освящение вербы происходит накануне праздника в храме или дома. Вербу можно окропить святой водой и прочитать молитву. Некоторые освящают веточки в сам день Вербного воскресенья. Освященная верба украшает дом и может оставаться там на год или дольше.
В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая, а Вербное воскресенье — 28 апреля.
Верба стала символом праздника, так как первое растение, распускающееся весной, она символизирует доброту, чистоту и Воскресение Господне. Чтобы выбрать хорошую вербу, нужно обратить внимание на свежий срез и приятный запах. Букет принято составлять из нечетного количества веток. После праздника, освященную вербу не рекомендуется выкидывать, ее можно сжечь или посадить в землю.
В Вербное воскресенье следует отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Не рекомендуется ходить на кладбище или конфликтовать. Лучше провести время с семьей, посетить храм и навестить близких. Также в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым трудом. В светлый праздник можно есть рыбу и рыбные блюда. После Вербного воскресенья начинается самая строгая неделя Великого поста — Страстная седмица, которая заканчивается Пасхой.