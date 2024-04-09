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Уровень зарплат в Новосибирске не соотвествует статусу «столичности»

Зарплаты в Новосибирске уступают оплате труда в Иркутске и Красноярске

9 апреля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Уровень зарплат в Новосибирске не соотвествует статусу «столичности»
Уровень зарплат в крупных сибирских городах выше, чем в Новосибирске, который называют «столицей Сибири»

Первая тройка сибирских регионов по величине среднего размера зарплаты, предлагаемой в вакансиях, выглядит так: на первом месте Иркутская область, здесь работодатели готовы в среднем выплачивать в месяц 66 100 рублей. На втором месте Красноярский край со среднемесячным окладом в 64 800 рублей. И на третьей строчке, с заметным отрывом, расположилась Новосибирская область — 60 тысяч рублей ровно.

Аналогичный среднероссийский показатель составляет 64 100 рублей, подсчитали специалисты аналитического отдела рекрутинговой компании HeadHunter.

В целом по России средняя предлагаемая заработная плата по итогам марта составила 64,1 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали о том, сколько должен зарабатывать в месяц житель Новосибирска, чтобы банки смогли одобрить льготную ипотеку. Спойлер: даже на двукомнатную квартиру мало кто сможет замахнуться.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Деньги#Величина
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