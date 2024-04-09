Зарплаты в Новосибирске уступают оплате труда в Иркутске и Красноярске

Первая тройка сибирских регионов по величине среднего размера зарплаты, предлагаемой в вакансиях, выглядит так: на первом месте Иркутская область, здесь работодатели готовы в среднем выплачивать в месяц 66 100 рублей. На втором месте Красноярский край со среднемесячным окладом в 64 800 рублей. И на третьей строчке, с заметным отрывом, расположилась Новосибирская область — 60 тысяч рублей ровно.